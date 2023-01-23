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Жданов розповів, чи попередять українців про загрозу нового наступу армії РФ

23 січня 2023, 23:44
Окупанти можуть розпочати наступ з боку Білорусі або Курської, Брянської чи Бєлгородської області РФ, зауважив експерт.
Украинские военные, ВСУ, Олег Жданов
Жданов розповів, чи попередять українців про загрозу нового наступу армії РФ / 93-я ОМБр Холодний Яр, Главред

Країна-анресорка Росія може у будь-який момент розпочати наступ на Україну. Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи попереджатимуть мирне населення про загрозу нового наступу російських окупаційних військ.

Як зазначив Жданов під час стріму на своєму Youtube-каналі, окупанти можуть розпочати наступ з боку Білорусі або Курської, Брянської чи Бєлгородської області РФ. За його словами, якщо загарбники все-таки наважаться знову наступати, цивільне населення обов'язково про це попередять.

Ба більше, військовий експерт підкреслив, що українська влада запропонує мешканцям прикордонних областей евакуюватися до більш безпечних регіонів. Тому Жданов закликав громадян не перейматися з цього приводу.

"Звичайно, повідомлять. І влада запропонує вам евакуюватися, якщо буде загроза повторної спроби вторгнення з боку Білорусі або Курської, Брянської чи Бєлгородської області РФ. Тому не переживайте", - запевнив Жданов жителів прикордонних територій.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Раніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російська армія найближчим часом може спробувати здійснити свій останній ривок у війні проти України. За його словами, Україна щодня готується до можливого наступу, адже росіяни можуть здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення або вже у березні.

За словами військового експерта Владислава Селезньова, країна-агресорка РФ не зможе наступати до 20 лютого, адже на формування ударного угруповання потрібно щонайменше чотири тижні, а станом на цей час такий наступальний потенціал ще не сформований. Проте не можна відкидати варіанту, що російські окупанти у будь-який день можуть почати масштабні переміщення, і тоді через чотири тижні після цього може суттєво змінитися ситуація на полі бою, каже Селезньов.

Як повідомляє The Times з посиланням на дані західної розвідки, президент країни-агресора Володимир Путін готується оголосити нову хвилю мобілізації для участі у війні в Україні. В ході нової хвилі мобілізації на фронт можуть відправити до 500 тисяч осіб.

Видання відзначає, що рішення буде прийнято протягом декількох тижнів, і до квітня на фронт відправлять до півмільйона людей, "щоб почати новий масштабний наступ".

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війна в Україні Олег Жданов війна Росії та України
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