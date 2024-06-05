Сильні грози та дощі: у яких областях вируватиме негода

Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях будуть дощі з грозами, але в інших - тепло.

https://glavred.net/synoptic/silnye-grozy-i-dozhdi-v-kakih-oblastyah-budet-bushevat-nepogoda-10570727.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 6 червня / фото: unsplash.com

Погода в Україні 6 червня дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 6 червня / фото: ventusky

Погода 6 червня

В Україні 6 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують грозові дощі на північному сході країни, вдень і у західних та Одеській областях. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, у південно-східній частині вночі 16-21°, вдень 27-32°; на високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 18-23°", - йдеться у повідомленні.

відео дня

В Україні вдарить +31

За даними meteoprog, 6 червня в Україні буде спекотно, але очікується дощ. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+31 градуса. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+21 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 6 червня / фото: meteoprog

Погода 6 червня у Києві

У Києві 6 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Синоптики поголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 6 червня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Також синоптик попередив українців про негоду. На вихідних у більшості областей нашої країни, за винятком південно-східної частини, пройдуть дощі з грозами, місцями опади будуть значними. При цьому в окремих місцях можуть бути град і шквалисті пориви вітру до 20 м/с, особливо в денні та вечірні години.

Нагадаємо, в Україну увірвалася нова магнітна буря. Фахівці прогнозують, що потужність цієї магнітної бурі зросте до 4-х балів.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред