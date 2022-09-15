Зеленського оглянули лікарі: президент України потрапив у ДТП у Києві

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський потрапив з кортежем у ДТП у Києві.

Як повідомив в Facebook прес-секретар глави держави Сергій Никифоров, автомобіль президента зіткнувся з легковою машиною.

"Медики, які супроводжують главу держави, надали водієві легковика невідкладну допомогу і передали кареті швидкої", - розповів Никифоров.

Видео дня

Він зазначив, що президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено. Всі обставини ДТП з'ясують правоохоронці.

Приїзд Зеленського в Ізюм

14 вересня у звільнений силами оборони України Ізюм до Харківської області прибув президент Володимир Зеленський. Над містом українські військові підняли державний прапор. Присутні вшанували хвилиною мовчання героїв України, які загинули в боях з російськими окупантами.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада, яка брала участь у визволенні міста, у середу, 14 вересня, повідомила про візит глави держави до звільненого Ізюму на Харківщині та опублікувала фотографії.

Читайте також: