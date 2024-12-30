Зеленський звільнив заступника Єрмака та очільників двох ОДА: що відомо

Президент України звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника ОП.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-zvilniv-zastupnika-yermaka-ta-ochilnikiv-dvoh-oda-shcho-vidomo-10626437.html Посилання скопійоване

Зеленський підписав укази на звільнення чиновників / колаж: Главред, фото: ОПУ

Головне із матеріалу:

Президент України звільнює чиновників

Що відомо про заступника Єрмака

30 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу президента Андрія Єрмака та ще двох посадовців.

Президент звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу президента, це підтверджує оприлюднений указ №889/2024. Відомо, що цю посаду він обіймав з квітня 2024 року.

відео дня

"Звільнити Машовця Романа Васильовича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", - йдеться у документі.

Також відомо, що Машовець ветеран військової розвідки та спеціального призначення. З 2014 року він займався організацією військово-технічної допомоги для ЗСУ. У квітні 2020 його було призначено заступника голови офісу українського президента.

Звільнення очільників ОДА

Також Володимир Зеленський підписав укази про звільнення очільників Київської і Полтавської обласних державних адміністрацій.

Указом №887/2024 Зеленський наказав звільнити Руслана Кравченка з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Президент звільнив указом №888/2024 Філіпа Проніна з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Нові призначення - останні новини

Нагадаємо, як раніше інформував Главред, що Уряд провів другу хвилю кадрових перестановок - стало відомо, кого звільнили, а кого призначили. Звільнили п’ять заступників міністрів та голову Закарпатської ОВА, а також затвердили нові призначення у регіональних адміністраціях.

Володимир Зеленський призначив бойового командира заступником Єрмака. Стало відомо, що полковника Павла Палісу призначили заступником керівника Офісу президента. Він є командиром 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Стало відомо, які напрямки очолять Кулеба і Стефанішина. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що призначення Стефанішиної підтримали 253 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради. Рада також призначила Олексія Кулебу віцепрем'єром із відновлення.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред