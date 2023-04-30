Зеленський розповів, чи пішов би він на фронт, якби не був президентом

Володимир Зеленський запевнив, що точно нікуди б не поїхав і працював би заради перемоги України.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-rasskazal-poshel-li-by-on-na-front-esli-by-ne-byl-prezidentom-10466920.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський на Донеччині 20 грудня 2022 / Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби не був главою держави, то теж не виїхав би з країни на початку повномасштабної агресії РФ і залишився б захищати державу.

В інтерв'ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам Зеленський запевнив, що точно нікуди б не поїхав. Президент підтвердив, що працював би заради перемоги.

"Я б точно був в Україні й точно боровся б", – відповів президент.

відео дня

На уточнення, чи пішов би він на фронт, Зеленський сказав: "Я думаю, так".

Зеленський пережив понад десять спроб замаху

Президент України Володимир Зеленський з початку повномасштабного вторгнення Росії пережив понад 12 спроб замаху. Частині замахів допомогло запобігти Центральне розвідувальне управління США, пише Independent.

Раніше радник міністра оборони України Маркіан Лубківський заявляв, що бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на президента України Володимира Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Дану інформацію підтвердили розвідники і спецназ, який відповідає за охорону глави держави.

У лютому 2022 року видання The Times писало, що президент РФ Володимир Путін і кремлівська верхівка підіслали до Києва понад 400 найманців приватної військової компанії "Вагнер", яким було поставлено завдання вбити президента України Володимира Зеленського і підготувати ґрунт для захоплення влади російськими агресорами.

Інші новини: