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Зеленський доручив "притиснути" українських олігархів за кордоном

13 січня 2022, 08:02

Обмеження, під які в Україні потрапить людина, названа олігархом, можливо, будуть поширюватися і на інші країни.

Малюська
Малюська заявив, що запуск деолігархізації в Україні йде за планом / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський доручив відпрацювати механізм, що дозволяє розширити обмеження для олігархів за кордоном.

Як розповів міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі каналу Рада, відповідний механізм українські структури повинні обговорити з міжнародними партнерами.

За його словами, український уряд таким чином хоче домогтися того, щоби статус олігарха і обмеження, пов'язані з ним, діяли і в інших країнах. При цьому, за словами міністра, таке питання має бути правильно врегульоване.

"Щоби наші партнери теж реагували і встановлювали додаткові контролі щодо активів і діяльності таких осіб за кордоном", – сказав він.

Міністр додав, що статус олігарха автоматично призведе до перешкод для таких осіб ведення бізнесу за кордоном.

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"Але ми б хотіли, щоби це було також нормативно врегульовано, а не лише на процедурах комплаєнсу західних бізнес-компаній", - сказав він.

Малюська також зазначив, що запуск деолігархізації в Україні йде за планом. З 7 травня має розпочатися збір інформації про осіб, які підпадають під статус олігарха.

"Поки нічого непрогнозованого не сталося, вони (передбачувані олігархи, – ред.) не придумали чогось такого, чого ми заздалегідь не очікували", - сказав Малюська.

Закон про олігархів

23 вересня 2021 року монобільшість Верховної Ради ухвалила резонансний законопроект №5599 про олігархів. За документ у другому читанні проголосували 279 народних депутатів. Ухвалення супроводжувалося блокуванням трибуни.

Олігархом визнаватиметься особа, яка має значний економічний чи політичний вплив у суспільному житті. Також, щоби вважатися олігархом, необхідно мати значний вплив на засоби масової інформації, бути монополістом на загальнодержавному товарному ринку і володіти активами на понад 1 мільйон прожиткових мінімумів (2379 грн). Крім того, документом передбачено створення "реєстру олігархів".

Рішення щодо того, кого визнавати олігархом, ухвалюватиме Рада нацбезпеки та оборони (РНБО), на якій головує президент.

До офіційно визнаних олігархів застосовуватимуть низку обмежень. Зокрема, буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій та брати участь у великій приватизації.

30 грудня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що перший список громадян, яких держава вважатиме олігархами, з'явиться вже травні. Орієнтовні терміни - 20-21 травня, тоді відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України з даного питання.

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