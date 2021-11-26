Є червоні лінії: Зеленський пояснив, чого не повинні робити олігархи в Україні

За словами президента Володимира Зеленського," червоні лінії "для великого бізнесу - це для будь-якої людини в країні аналогічні"червоні лінії".
Президент України Володимир Зеленський назвав "червоні лінії" для олігархів. За його словами, вони не мають права проводити платні страйки, підбурювати населення.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в ході свого прес-марафону 26 листопада, трансляцію якого веде на YouTube Офіс президента.
"Ти не можеш говорити голосувати за ту чи іншу людину, ти як бізнесмен не можеш брати участь у виборах, впливати на людей. У тебе великі гроші-ти впливаєш на вибір людей. Ти не маєш права проводити платні страйки, підбурювати населення. Ти не маєш права купувати депутатів", - заявив він.
За словами Зеленського, "червоні лінії" для великого бізнесу - це для будь-якої людини "червоні лінії".
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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є звукова інформація про те, представники з України обговорюють з представниками Росії участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні.
Далі Зеленський стверджував, що одним з тих, хто відповідальний за втрату Криму, є секретар РНБО в 2014-2019 роках, виконуючий обов'язки президента України в 2014 році Олександр Турчинов. А до окупації окремих районів Донбасу причетний колишній президент України Петро Порошенко.