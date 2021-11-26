Є червоні лінії: Зеленський пояснив, чого не повинні робити олігархи в Україні

Володимир Зеленський / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський назвав "червоні лінії" для олігархів. За його словами, вони не мають права проводити платні страйки, підбурювати населення.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в ході свого прес-марафону 26 листопада, трансляцію якого веде на YouTube Офіс президента.

"Ти не можеш говорити голосувати за ту чи іншу людину, ти як бізнесмен не можеш брати участь у виборах, впливати на людей. У тебе великі гроші-ти впливаєш на вибір людей. Ти не маєш права проводити платні страйки, підбурювати населення. Ти не маєш права купувати депутатів", - заявив він.

За словами Зеленського, "червоні лінії" для великого бізнесу - це для будь-якої людини "червоні лінії".

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є звукова інформація про те, представники з України обговорюють з представниками Росії участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні.

Далі Зеленський стверджував, що одним з тих, хто відповідальний за втрату Криму, є секретар РНБО в 2014-2019 роках, виконуючий обов'язки президента України в 2014 році Олександр Турчинов. А до окупації окремих районів Донбасу причетний колишній президент України Петро Порошенко.