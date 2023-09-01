Зеленський відправиться з візитом до США: західні ЗМІ назвали терміни й порядок денний

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати щорічну зустріч світових лідерів в ООН.
Зустрічі заплановані в Нью-Йорку. Таку інформацію озвучив посол Албанії в ООН Ферит Ходжа, повідомляє видання The Guardian.
При цьому повідомляється, що глава держави візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН стосовно ситуації в Україні.
Зазначимо, що Албанія головує в Раді, що складається з 15 членів, у вересні.
Звернемо увагу, що світові лідери почнуть збиратися в Нью-Йорку з 18 вересня для участі в засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.
Додамо, що засідання Ради Безпеки ООН по Україні має відбутися 20 вересня.
Раніше повідомлялося про те, що США з союзниками готують проект довгострокової військової підтримки України. США хочуть переконати Кремль у тому, що підтримка Києва з боку Заходу не похитнеться.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає нову партію "Джавелінів" і ракет до ППО. Цей пакет озброєнь і техніки вартістю 250 мільйонів доларів реалізується в рамках раніше передбаченої для України допомоги.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум для ВСУ.
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