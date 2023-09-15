Глава держави зауважив, що сьогодні провів кілька тривалих нарад щодо майбутніх заходів.

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Зеленський анонсував важливі міжнародні заходи на другу половину вересня / 72 ОМБр імені Чорних Запорожців, Офіс президента України

На другу половину вересня президент України Володимир Зеленський запланував участь у важливих міжнародних заходах, які пришвидшать перемогу нашої країни у війні з країною-агресоркою Росією.

"Готуємось до важливих міжнародних заходів, які заплановані на другу половину вересня. Сьогодні провів кілька тривалих нарад щодо цього. Робимо все, щоб для України були вагомі результати і в нових оборонних пакетах від партнерів і в рішеннях міжнародних інституцій", - сказав український гарант під час свого вечірнього відеозвернення.

Зеленський також повідомив, що провів широку нараду з представниками правоохоронних та антикорупційних органів. Та зазначив, що Офіс президента разом з Верховною Радою та урядом готують рішення, які наблизять до остаточного знищення олігархічно-корупційних впливів в Україні.

відео дня

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 15 вересня, провів чергову Ставку головнокомандувача. На Ставці розглядались питання постачання зброї, боєприпасів та всього, що необхідно для фронту. Також глава держави заслухав звіт про завершені спецоперації та приділив увагу плануванню майбутніх.

Також повідомлялося, що Зеленський виступить на дебатах Генасамблеї та Радбезу ООН. Згідно з попереднім графіком виступів глав делегацій, виступ президента України очікується в першій половині дня 19 вересня. Тема дебатів – "Відновлення довіри та глобальної солідарності: прискорення дій щодо порядку денного до 2030 року та її цілей сталого розвитку для забезпечення миру, процвітання, прогресу та стійкості для всіх".

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