Зеленський провів Ставку та повідомив про завершені спецоперації

На Ставці розглядались питання постачання зброї, боєприпасів та всього, що необхідно для фронту.

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Зеленський провів ставку / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 15 вересня, провів чергову Ставку Головнокомандувача.

"Ставка. Детальний огляд ситуації на фронті за всіма напрямками. Доповіді Головкома та командувачів: Харківщина, Луганщина, Донбас, Запоріжжя, південь. Доповіді розвідок", - зазначив у своєму Telegram-каналі Зеленський.

Президент заслухав звіт про завершені спеціальні операції та приділена увага плануванню майбутніх.

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Крім того, розглядались питання постачання зброї, боєприпасів та всього, що необхідно для фронту.

"Велика доповідь Мінстратегпрому щодо поточної динаміки власного виробництва та перспектив його нарощування", - підкреслив Зеленський.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що Сили оборони вдало вдарили та пошкодили у Чорному морі два російські патрульні кораблі. Вранці 14 вересня сили оборони завдали нищівного удару по ворожих кораблях патрулювання з проекту "Василь Биков", повідомляють у Страткомі ЗСУ.

ЗСУ дали окупантам "по зубах" під Куп'янськом, РФ тисне на Серебрянське лісництво. На Бахмутському напрямку противник 536 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових.

РФ змінила тактику атак і масово б’є дронами щоночі з різних напрямків. Окупанти для кожної атаки використовують приблизно однакову кількість дронів. При цьому вони змінили тактику запусків БПЛА.

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