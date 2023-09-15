УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський провів Ставку та повідомив про завершені спецоперації

Юлія Куришко
15 вересня 2023, 20:10 оновлено 15 вересня, 20:32
31
На Ставці розглядались питання постачання зброї, боєприпасів та всього, що необхідно для фронту.
Зеленський провів Ставку та повідомив про завершені спецоперації
Зеленський провів ставку / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 15 вересня, провів чергову Ставку Головнокомандувача.

"Ставка. Детальний огляд ситуації на фронті за всіма напрямками. Доповіді Головкома та командувачів: Харківщина, Луганщина, Донбас, Запоріжжя, південь. Доповіді розвідок", - зазначив у своєму Telegram-каналі Зеленський.

Президент заслухав звіт про завершені спеціальні операції та приділена увага плануванню майбутніх.

відео дня

Крім того, розглядались питання постачання зброї, боєприпасів та всього, що необхідно для фронту.

"Велика доповідь Мінстратегпрому щодо поточної динаміки власного виробництва та перспектив його нарощування", - підкреслив Зеленський.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що Сили оборони вдало вдарили та пошкодили у Чорному морі два російські патрульні кораблі. Вранці 14 вересня сили оборони завдали нищівного удару по ворожих кораблях патрулювання з проекту "Василь Биков", повідомляють у Страткомі ЗСУ.

ЗСУ дали окупантам "по зубах" під Куп'янськом, РФ тисне на Серебрянське лісництво. На Бахмутському напрямку противник 536 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових.

РФ змінила тактику атак і масово б’є дронами щоночі з різних напрямків. Окупанти для кожної атаки використовують приблизно однакову кількість дронів. При цьому вони змінили тактику запусків БПЛА.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Володимир Зеленський
Реклама

Головне за день

Зеленський провів Ставку та повідомив про завершені спецоперації

Зеленський провів Ставку та повідомив про завершені спецоперації

20:10 Україна
"Без Андріївки не буде Бахмута": ЗСУ - про важливість звільнення населеного пункту

"Без Андріївки не буде Бахмута": ЗСУ - про важливість звільнення населеного пункту

19:51 Україна
Вріже 9-градусна холодина: у яких регіонах литимуть грозові дощі

Вріже 9-градусна холодина: у яких регіонах литимуть грозові дощі

18:46 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

20:10

Зеленський провів Ставку та повідомив про завершені спецоперації

19:55

Ризик зупинки виробництва: дії ДАСУ та ДБР мають ознаки диверсії - Українська бронетехніка

19:51

"Без Андріївки не буде Бахмута": ЗСУ - про важливість звільнення населеного пункту

19:47

"Загинув смертю героя": на Запорізькому напрямку відійшов у вічність молодий спортсмен

19:37

Що буде, якщо китайці через КНДР почнуть давати Росії зброюПогляд

Снаряди та озброєння Росії постачатиме Китай, але руками КНДР – Олег ЖдановСнаряди та озброєння Росії постачатиме Китай, але руками КНДР – Олег Жданов
19:35

"Важкий стан": спливла інформація про небезпечний діагноз Кадирова

19:21

В Польщі пригрозили "безтерміновим" ембарго на українське зерно: відомі умови

19:21

Як змінювалася Ліза Ющенко: фото до "тюнінгу"

18:48

Без шансів для РФ: у ЗС розповіли, чим вдарили по кораблях ворога в Севастополі

Реклама
18:46

Вріже 9-градусна холодина: у яких регіонах литимуть грозові дощі

18:35

Які знаки зодіаку не зраджують: 3 найвірніших партнера

18:27

Залужний заінтригував "хорошими новинами" після зустрічі із західними партнерами

18:14

Будуть як нові: домогосподарка відкрила таємницю, як очистити каструлі без миття

18:13

Нестандартна загадка: лише одиниці знайдуть хлопчика у кімнаті за 15 секунд

17:59

Дрон влучив у корму, Самум дав крен: у Чорному морі підбито ракетний корабель РФ – ЗМІ

17:52

Як правильно підібрати спеції: шпаргалка поєднання на всі випадки

17:34

Як сказати українською "под открытым небом": Авраменко назвав милозвучний відповідник

17:27

У хитрих господинь навіть саме сухе м'ясо тане в роті: ось в чому їх секрет - рецептВідео

17:20

"Маємо бути готовими": в "Укренерго" дали поради українцям, як пережити зиму

17:10

"Список широкий": Жданов розповів, яку зброю РФ хоче отримати від КНДР

Реклама
16:52

Мі-8 РФ перелетів в Україну разом з екіпажем: нові деталі гучної спецоперації

16:51

Путіна можуть змусити вдарити ядеркою по Україні, щоб потім "здути" його - Жданов

16:40

Все, що ви хотіли знати про грузді: різновиди, де шукати і як засолити на зиму

16:36

Україна все ближче до отримання ATACMS, США можуть дати ракети вже восени - WSJ

16:29

Як заспокоїти кішку під час тічки: прості способи вигнати фурію з домашньої улюблениці

16:21

Україна повернула тіла 51 загиблого українського воїна

16:13

Як українською назвати мінімаркет: Авраменко озвучив чарівне слово

15:50

Шуфричу світить 15 років за ґратами: деталі підозри та "знахідок" у будинку нардепаФото

15:45

Путін заклянчив у України перемовини і вибухнув абсурдною "погрозою"

15:40

"Може, коли хоче": Лорак подякували за безпілотник в Євпаторії

15:29

Що покласти під подушку від поганих снів: 3 кращих оберега від кошмарів

15:28

Взимку Україна може зіштовхнутись із російською армією нового зразка - Жданов

15:19

Єфросиніну засудили до 7 років позбавлення волі в Росії

15:03

Що потрібно взяти в руки 17 вересня, щоб відігнати злі сили: прикмети і заборони

15:01

Навесні зведуть з розуму будь-кого: що покласти в лунку при посадці тюльпанів восени

14:49

РФ може готувати ракетний удар: у ПС попередили про небезпеку і розкрили деталі

14:41

"Та вас таких вбивати треба": у Росії окупант жбурнув гранату в дітейВідео

14:14

Рішення щодо Taurus - протягом 1-2 тижнів: ФРН надасть Києву далекобійні ракети

14:00

Окупанти тероризують цивільні судна в Чорному морі та скидають авіабомби

13:54

Яніна Соколова. Ракетний пендель "другій армії світу"Відеоблоги

Реклама
13:40

Кличко зустрівся з головою Єврокомісії фон дер Ляєн: йшлося про підтримку вступу України до Євросоюзу

13:35

Побачите колір, якого не існує в природі: оптична ілюзія на 30 секунд

13:12

Україна вижене Чорноморський флот, переваги в морі у ворога вже немає - Подоляк

12:53

Життєво важлива порада від Наталії Холоденко: як навчитися відмовляти людині

12:51

Віталій Кличко зустрівся з Шольцем: обговорили передачу Україні далекобійних ракет

12:49

Ігор Ніколаєв екстрено загримів у реанімацію: у чому причина

12:41

РФ скинула авбомбу по житловому кварталу Нової Каховки: є постраждаліВідео

12:39

"ATACMS приїдуть раніше": Жданов розповів, що може прискорити поставки ракет

12:34

"Смішна була б смерть": Леся Нікітюк показала, як мало не загинула на зйомках шоуВідео

12:23

Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2024-й: що буде з зарплатами, пенсіями і прожитковим мінімумом

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти