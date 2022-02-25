Заборона на виїзд з України: для кого з чоловіків від 18 до 60 років зробили виняток

Біженці на кордони з Польщею / Reuters

У зв'язку з воєнним станом з України припинили випускати чоловіків 18-60 років. У Держприкордонслужбі України уточнили, кого це не стосується.

Зокрема, покинути межі країни можуть ті, у кого є посвідчення про відстрочку від призову і повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, або висновок військово-лікарської комісії про непридатність.

Крім того, обмеження не стосуються осіб:

які утримують або виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

виховують дитину (дітей) віком до 18 років самостійно;

виховують дитину з інвалідністю.

А також тих, хто є:

усиновитель,

опікун,

чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час бойових дій.

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