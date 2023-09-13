Заморожування війни в Україні обернеться ядерним конфліктом - Сотник

Весь цивілізований світ не повинен бути зацікавлений в тому, щоб війна Росії проти України була заморожена.

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Олександр Сотник оцінив ризик заморожування війни в Україні / Колаж: Главред, фото: фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, Главред

Заморожування війни в Україні загрожує наступним конфліктом, цього разу вже ядерним. Це варіант розвитку подій навряд чи прийнятний для Європи. Таку думку під час чату з читачами Главреда озвучив журналіст і публіцист Олександр Сотник.

"Не думаю, що варіант Північної та Південної Кореї буде прийнятний для Європи, тому що така заморожування загрожує наступним спалахом – вже ядерним. Якщо сильно бомбане або у наступного волохатого вождя, або у Путіна, якщо він залишиться при владі, він захоче остаточний махач не просто з Україною, а з Європою, США і НАТО", - сказав він.

За його словами, весь цивілізований світ не повинен бути зацікавлений у заморожуванні війни Росії та України.

"Це не конфлікт – це війна з конкретним агресором і конкретною країною, яка захищає своє право на державність, існування та майбутнє", - додав він.

Дивіться відео чату на Главреді з Олександром Сотником:

Ризик заморожування війни в Україні - прогнози

В Україні дуже висока загроза заморожування війни. Відбутися це може вже цієї осені-взимку, вважає політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов. За його словами, якщо конфлікт буде заморожений, то це не стане його кінцем, згодом війна знову продовжиться.

Військовий експерт Роман Світан розповів, що заморожування війни не буде, а до кінця року ЗСУ можуть вийти на кордони 1991 року. Він розповів, на яких ділянках фронту справи у російських військ йдуть найгірше, де найбільш ймовірно активне просування ЗСУ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Україна не піде на заморожування, затяжної війни не буде. Військові ресурси України зростають, а можливості країни-окупанта Росії стрімко скорочуються.

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