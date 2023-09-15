Залужний заінтригував "хорошими новинами" після зустрічі із західними партнерами

Залужний обговорив з партнерами потребу української армії в снарядах, озброєнні та військовій техніці.

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Залужний зустрівся із західними партнерами і розповів про допомогу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з американськими та британськими партнерами. Він обговорив із союзниками розвиток подій на фронті, а також потребу української армії в снарядах, озброєнні та військовій техніці. Про це Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Зустріч із американськими та британськими партнерами. Широке коло питань, конструктивні переговори. Детально ознайомив союзників із оперативною обстановкою по всьому фронту. Заслухали командирів та обговорили проблематику, що склалася в угрупованнях військ. Представив наше бачення розвитку подій на передовій. Обговорили потребу української армії в снарядах, озброєнні та військовій техніці. Чекаємо на хороші новини", - зазначив головнокомандувач.

Також Залужний зазначив, що вони зупинилися з партнерами на питаннях посилення протиповітряної оборони України, додаткового транспорту для евакуації поранених, пошуку шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин. Окремою темою була ситуація в Чорному морі.

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"Вдячний партнерам за плідну роботу та підтримку в боротьбі з російським агресором", - підсумував він.

Військова допомога Україні

Нещодавно очільник відділу закупівель армії США Дуг Буш заявив, що Америка офіційно схвалила відправлення першої партії танків Abrams в Україну. Танки мають прибути в Україну на початку осені. За його словами, разом з танками ЗСУ отримають боєприпаси, запчастини, паливне обладнання та ремонтні засоби.

Також видання The Wall Street Journal повідомляло, що Сполучені Штати Америки наблизилися до прийняття рішення про надання українським військовим ракетної системи великої дальності ATACMS.

Окрім того, нещодавно Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли два танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3.

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