'Закінчиться під нуль': росіяни в Україні протримаються максимум півтора року - Гетьман

Російські запаси зброї вичерпаються за рік-півтора, ураховуючи темпи втрат на лінії фронту.

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Війна в Україні не може тривати 5 років / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скрін з YouTube

Військовий потенціал росіян вичерпається протягом року чи півтора. А тому заяви Путіна на зустрічі з Сі Цзіньпіном про те, що війна Росії проти України може тривати п'ять років неможливі. Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Якщо математично порахувати кількість зброї, яку росіяни можуть виробляти, це закінчиться за рік чи півтори, прямо під нуль. Зокрема, йдеться про снаряди, танки, літаками, броньовані машинами", - сказав Гетьман.

За його словами, кількість зброї в росіян швидко зменшується через втрати у боях, що спричиняє від'ємний баланс. Російські поставки зменшуються, а ЗСУ активно знищують їхню техніку. Гетьман підкреслив, що за такого темпу зброї у окупантів протягом року-півтора може не залишитись.

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"Сьогодні в строю окупантів знаходиться приблизно 3 тис. танків. На складах в них було 15 тис. танків, з них можна привести до ладу не більше 5 тис., бо вони з трьох танків створюють один. З цих 5 тис. вони приблизно 2 тис. туди передали, тобто вони ще можуть додати максимум 3 тис. танків. Їхня промисловість може виробляти близько 20 танків на місяць. Також вони можуть везти з так званих складів близько 50 танків. Тобто в сумі, на лінію фронту вони можуть постачати на місяць близько 70 танків. У свою чергу, ЗСУ знищують більше 2 тис. танків на місяць", - пояснив він.

Гетьман зазначив, що знищення російських танків та іншої техніки ЗСУ перевищує кількість, яку може відновити Росія, тому прогнозувати 5 років війни недоцільно. Він підкреслив, що можливо, Путін мав на увазі інші форми війни, такі як інформаційна, яка може змінити сприйняття реальності через пропагандистські маніпуляції.

Війна в Україні

Нагадаємо, російське військове керівництво намагається прискорено підготувати молодших лейтенантів. Таке рішення пов'язане з серйозними втратами молодшого офіцерського складу російської окупаційної армії на війні. Тих, хто пройшов прискорену підготовку та отримав первинне офіцерське звання, відразу відправляють на фронт.

Як повідомляв Главред, на Таврійському напрямку тривають активні бойові дії, внаслідок чого окупанти групами продовжують здаватися в полон. За добу близько 20 з них здалися в полон. Ворожі сили активно атакують піхотними групами, підтримуючи їх значною кількістю бронетехніки.

Також ЗСУ просунулись на захід від Горлівки в Донецькій області і ведуть бої з окупантами. Росіяни могли просуннутись в районі Кремінної, а також у біля Бахмута. Позиційні бої тривають на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

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