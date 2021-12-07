В'язень виправної колонії в Дніпрі став мільйонером, сидячи у в'язниці

Ошуканих українців може буди набагато більше / скріншот з відео

У Дніпрі група шахраїв, організатором якої виявився ув'язнений виправної колонії, обдурила понад 100 громадян.

Шахраї публікували оголошення в соцмережах і на сайтах оголошень. Обіцяли доставку дров за привабливою ціною, але товару у них не було, пише "ТСН".

"Людина просто без Бога в душі"

Однією з десятків постраждалих виявилася дівчина Вікторія, яка тепер змушена заново збирати гроші на дрова для опалення будинку. У ньому крім неї проживає її син і мама-пенсіонерка.

"Ходимо, збираємо лісом і намагаємося так опалювати. Знову потрібно збирати гроші і знову купувати. Я була приголомшена! Людина просто без Бога в душі", - каже жінка.

За її словами, вона зателефонувала і продавець відразу почав підганяти зі сплатою і тиснути.

Реклама

читайте такожКупив права, а їх немає в "дії": у Луцьку хлопець поскаржився на шахраїв у поліцію"Він сказав, або платиш зараз, і ми починаємо вантажити машину, або ми відставляємо і машину вантажити не будемо. Я перевела йому на картку, яку він скинув в СМС, ці шість тисяч. Потім він мені дзвонить по телефону і каже, що ні, цього мало. Я перевела йому ще шістсот. Після цього телефон перестав відповідати", - розповідає постраждала.

Ошуканих вже виявили більше сотні

Поліцейські вирахували, звідки дзвонили людям. Щоб затримати аферистів, які скористалися початком опалювального сезону і відчаєм людей, провели спецоперацію. 35-річний організатор схеми керував аферою прямо з в'язниці. Він відбуває покарання у виправній колонії Дніпропетровської області.

У чоловіка було троє підлеглих на волі, які виконували його завдання. Це дві жінки і чоловік, що живуть в Кривому Розі і Марганці. Використовуючи злочинну схему їм вдалося обдурити громадяни на більш ніж один мільйон гривень.

"Вилучено наркотики, мобільні телефони, комп'ютерне обладнання, сім-карти, банківські карти і блокноти з чорновими записами, що підтверджують злочинні діяння угруповання", - розповіли в поліції.

Всі учасники схеми були затримані, за шахрайство їм загрожує 8 років ув'язнення. Наразі правоохоронці намагаються повернути гроші ошуканим людям.

Раніше ми розповідали, що на Черкащині до трирічного ув'язнення засудили чоловіка, який протягом року платив за бензин на одній з автозаправних станцій чужими бонусами. При цьому чоловік своєї провини не визнає. Крім цього, засуджений навіть намагався торгувати бонусами - він пропонував іншим водіям купити у нього зі знижкою бензин, куплений таким нечесним чином.

Читайте також: