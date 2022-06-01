Рашисти накрили Харківщину потужним вогнем: серед загиблих - дитина

Масовано рашисти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області.
Російські окупаційні війська продовжують обстріли Харківської області. За добу ворожим вогнем був накритий Київський район Харкова, а також область, є жертви.
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби окупанти обстріляли Київський район Харкова. Постраждалих немає.
"Також масовано обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області", - розповів він.
Глава ОВА уточнив, що в результаті обстрілів області загинули 4 людини. Поранення отримали в цілому 7 осіб.
"У Золочеві загинула жінка, в Іванівці Ізюмського району - 12-річний хлопчик. У с. Шестакове Чугуївського району - 2 загиблих", - додав Синєгубов.
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Нагадаємо, в результаті обстрілу Харкова 26 травня російські окупанти вбили 5-місячного малюка і його батька. Мати дитини потрапила до лікарні у важкому стані.
За попередніми даними, російські військові били по Харкову з гаубиць.
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