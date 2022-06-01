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Рашисти накрили Харківщину потужним вогнем: серед загиблих - дитина

1 червня 2022, 12:58

Масовано рашисти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області.

Харків
Окупанти РФ продовжують варварські обстріли Харкова

Російські окупаційні війська продовжують обстріли Харківської області. За добу ворожим вогнем був накритий Київський район Харкова, а також область, є жертви.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби окупанти обстріляли Київський район Харкова. Постраждалих немає.

"Також масовано обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області", - розповів він.

Глава ОВА уточнив, що в результаті обстрілів області загинули 4 людини. Поранення отримали в цілому 7 осіб.

"У Золочеві загинула жінка, в Іванівці Ізюмського району - 12-річний хлопчик. У с. Шестакове Чугуївського району - 2 загиблих", - додав Синєгубов.

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Нагадаємо, в результаті обстрілу Харкова 26 травня російські окупанти вбили 5-місячного малюка і його батька. Мати дитини потрапила до лікарні у важкому стані.

За попередніми даними, російські військові били по Харкову з гаубиць.

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