Рашисти накрили Харківщину потужним вогнем: серед загиблих - дитина

Окупанти РФ продовжують варварські обстріли Харкова

Російські окупаційні війська продовжують обстріли Харківської області. За добу ворожим вогнем був накритий Київський район Харкова, а також область, є жертви.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби окупанти обстріляли Київський район Харкова. Постраждалих немає.

"Також масовано обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області", - розповів він.

Глава ОВА уточнив, що в результаті обстрілів області загинули 4 людини. Поранення отримали в цілому 7 осіб.

"У Золочеві загинула жінка, в Іванівці Ізюмського району - 12-річний хлопчик. У с. Шестакове Чугуївського району - 2 загиблих", - додав Синєгубов.

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Нагадаємо, в результаті обстрілу Харкова 26 травня російські окупанти вбили 5-місячного малюка і його батька. Мати дитини потрапила до лікарні у важкому стані.

За попередніми даними, російські військові били по Харкову з гаубиць.

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