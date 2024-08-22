"Дуже цікавий об'єкт": еколог помітив дивне явище після підриву Каховської ГЕС

У Чорному морі рибаки останнім часом помічають велику кількість риби.

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У Чорному морі після катастофи риби стає більше / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

На збільшення та відновлення популяції риби, яка наразі спостерігається у Чорному морі поблизу Одеси, міг, на диво, позитивно вплинути теракт на дамбі Каховської ГЕС.

Керівник громадської організації "Зелений лист", еколог Владислав Балінський, який багато років спостерігає за Одеською затокою, опублікував відповідне відео-підтвердження.

На кадрах видно зграйку аборигена-сингля, а також гостроноса і пеленгаса.

відео дня

"Такої великої кількості кефалі не бачив тут за всю історію своїх спостережень, з початку 2000-х. Кефаль у Чорному морі – це щонайменше шість видів риби. Лобан – найбільша з них. Водночас велика кефаль тримається обережно і не підпускає до себе зверху – необхідно пірнути та опинитися в одному "горизонті" з нею або залягти на дні ", - розповів Балінський.

Також цьогоріч привертає увагу чисельність промислової султанки. Також можна спостерігати ставрида, одеський бичок, котрий є збірною назвою для приблизно десяти видів донних територіальних риб.

"Бички в Одеській затоці також швидко відновлюють свої популяції після екоциду внаслідок підриву Каховської греблі", - констатує еколог.

Підрив Каховської ГЕС Знищення греблі Каховської гідроелектростанції (Каховська катастрофа — воєнний злочин та потенційно акт екоциду, здійснений армією Росії о 2:50 6 червня 2023 року під час російського вторгнення до України, повідомляє Вікіпедія.

Найімовірніше, греблю Каховської ГЕС було заміновано та підірвано, що призвело до її знищення. У зоні катастрофи опинилося 16 000 людей та близько 80 населених, частину з яких затопило внаслідок теракту.

Масштабна екологічна катастрофа, спричинена руйнуванням греблі, є актом екоциду в разі зумисності дій.

За міжнародним законодавством є воєнним злочином, оскільки руйнування гребель прямо заборонено навіть у разі, якщо вони є військовими об'єктами

Однак еколог попереджає рибаків про виявлення в деяких гідробіонтах дуже високих концентрацій іонів важких металів пестицидів та інших токсичних речовин.

"Це вказує на довготривалі наслідки Каховської диверсії... Також цілорічний викид усього об'єму стічних вод останнім часом дуже ускладнює екологічну ситуацію вразливої Одеської затоки. Тому я б радив поки що утриматися від вживання у їжу щонайменше місцевих мідій та рапанів", - каже фахівець.

Як доказ несприятливої екологічної ситуації в Одеській затоці він показав червонокнижну піскарку сіру (морська миша). На жаль, її він знайшов мертвою.

"Постійні пожежі як наслідок війни та масштабного потепління змінюють ландшафт усього Північного Причорномор'я. Більша частина Одещини взагалі потрапляє в кліматичні умови напівпустелі. Море значно пом'якшує мікроклімат Одеси, покращує циркуляцію повітря", - додав Балінський.

Підрив дамби Каховської ГЕС - що відомо про наслідки

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, унаслідок внутрішнього вибуху машинного залу 6 червня 2023 року Каховська ГЕС була повністю зруйнована і не підлягає відновленню, повідомили у пресслужбі Укргідроенерго.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, завдавши значної шкоди Україні та її народу. Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив про оцінку збитків, яка становить 2,5 мільярда євро. Укргідроенерго планує подати позов до міжнародного арбітражного суду і вже надіслало Росії претензію з вимогою компенсації протягом півроку.

Що цікаво, екологи проти відновлення Каховської ГЕС. Натомість Україна вже давно повинна була почати прибирати дамби. Багато гідростанцій, особливо на річках у Карпатах, давно пора закривати, переконані спеціалісти.

Водночас еколог Володимир Борейко назвав несподівані наслідки підриву Каховської ГЕС. Теракт може позитивно вплинути на екологію Чорного моря.За його словами, через нестачу стоку відбувається процес засолення Чорного моря.

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