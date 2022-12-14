"За місяць стільки не виробляють": Арестович розповів про крах окупантів

Арестович розповів, що з Білорусі росіяни вивезли вже 100 тис. боєприпасів.

Олексій Арестович / УНІАН

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія незабаром може зіткнутися зі значним дефіцитом артилерійських снарядів.

В інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону Арестович сказав, що за два дні війни проти України окупанти використовують більше снарядів, ніж виробляють за місяць.

"Зараз вже у них дуже мало снарядів. Ми практично вирівнюємося, потихеньку вирівнюємося по артилерії з ними. І старі 60-80 тис. снарядів на добу – це вже блакитна мрія у них", – зазначив Арестович.

За його даними, з Білорусі росіяни вивезли вже 100 тис. боєприпасів.

"У той час як вони 700 тис. снарядів витрачали по нас. Візьмемо ракети. Вони виробляють на квартал десь 40 ракет всіх типів. Але це менше, ніж вони за один залп викидають. Це ні про що. Тобто вони йдуть по дорозі безперспективності", - підсумував радник ОП.

Ракетний терор РФ

За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, запаси високоточного озброєння в РФ вже підходять до завершення, при цьому окупанти вже "увійшли в критичний мінімум".

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні 5 грудня.

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Читайте також: