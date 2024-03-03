УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Востаннє притиснула до грудей: історія мами і малюка з Одеси, яких убив російський дрон

Яна Ставська
3 березня 2024, 14:27
Російські окупанти забрали життя молодої мами та її маленького синочка.
Востаннє притиснула до грудей: історія мами і малюка з Одеси, яких убив російський дрон
РФ вдарила по житловому будинку в Одесі / Колаж Главреда. Фото: ДСНС, instagram.com/gaidarzhi_family

Ще тиждень тому Анна Гайдаржи ділилася щасливими світлинами зі свого сімейного життя, останнє фото у її соцмережах було присвячене десерту і каві. Однак ніч на 2 березня змінила цю безтурботність на трагедію - російський дрон влетів у квартиру, де мешкало подружжя Гайдаржи. Унаслідок повітряної атаки РФ на Одесу загинула матір і її маленький синочок Тимофій.

Про загибель Анни з Тимофієм у Facebook повідомив колишній "дитячий" омбудсмен, засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Рятувальники напередодні деблокували тіло молодої мами, яка перед смертю обійняла свого малюка, мовби захищаючи його від уламків. Чоловік Анни - Сергій - до останнього сподівався на диво, зауважив Кулеба.

відео дня

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

"Вона притиснула його до грудей…"

Як випливає з допису Одеського обласного обʼєднання церков ЄХБ, Анна була донькою місцевого пастора Миколая Сідака. Релігійна спільнота підтвердила загибель жінки і 4-місячного немовляти.

"Наших Тимошу й Анютку знайшли… Вона притиснула його до грудей… Вони в Господа", - написала, своєю чергою, в Instagram сестра загиблої Софія.

Востаннє притиснула до грудей: історія мами і малюка з Одеси, яких убив російський дрон
Гайдаржи були щасливою сімʼєю / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/gaidarzhi_family

Дякувала Богу за свою сімʼю

Анна і Сергій любили ділитися світлинами своїх дітей Тимофія і Лізи. Буквально кожен другий допис Анни був присвячений дозвіллю сина і доньки. Окремо одеситка записувала Stories з Тимофієм, показуючи аудиторії етапи його дорослішання.

Кілька місяців тому жінка відсвяткувала свій день народження і подякувала Богу за чоловіка та дітей.

"Сьогодні 31, дякую Боже за чоловіка і наших діточок! Дякую Тобі, я так багато маю!" - захопливо написала Анна.

Тепер же майже під кожним свіжим дописом в Instagram небайдужі українці залишають коментарі зі співчуттям до Сергія.

Востаннє притиснула до грудей: історія мами і малюка з Одеси, яких убив російський дрон
Останній допис Ані в соцмережах / Скріншот Главреда

"Боже… ще вчора були сторіс, ще вчора люди раділи життю, дарували іграшки діткам…ще вчора…", - написала одна з користувачок соцмережі.

Інші пишуть, що не можуть стримати сліз, гортаючи щасливі світлини родини.

Удар РФ по Одесі 2 березня

У ніч на 2 березня росіяни завдали ударів дронами по Одесі. Один з ворожих БПЛА поцілив у девʼятиповерхівку, забравши життя десятьох українців, з них троє - дітей.

Рятувальна операція на місці падіння російського "Шахеда" в Одесі продовжується. На місці працюють рятувальники, поліцейські, працівники комунальних служб, загалом залучено 215 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Одеса дрони трагедія в Одесі новини Одеси атака дронів Дрон Shahed-136
Реклама

Головне за день

Росіяни вдарили по центру Курахового: багато поранених

Росіяни вдарили по центру Курахового: багато поранених

16:35 Україна
Вижила лише одна дитина з чотирьох: в Одесі загинула ціла родина військових

Вижила лише одна дитина з чотирьох: в Одесі загинула ціла родина військових

16:32 Україна
У РФ рекордні втрати: знищено сотні тисяч росіян – розвідка Британії

У РФ рекордні втрати: знищено сотні тисяч росіян – розвідка Британії

16:07 Світ
Всі головні новини

Популярне

Чому не можна казати віруючий : мовознавець назвав милозвучні відповідники 2652

Чому не можна казати "віруючий": мовознавець назвав милозвучні відповідники

Розлючена Меланія Трамп хотіла принизити Дональда 2040

Розлючена Меланія Трамп хотіла принизити Дональда

Росіяни жорстоко вдарили ракетами по Дніпру: сталась пожежа 1857

Росіяни жорстоко вдарили ракетами по Дніпру: сталась пожежа

Хід Макрона: чим закінчиться історія з відправкою військ НАТО в Україну 1646

Хід Макрона: чим закінчиться історія з відправкою військ НАТО в Україну

Останні новини

16:35

Росіяни вдарили по центру Курахового: багато поранених

16:32

Вижила лише одна дитина з чотирьох: в Одесі загинула ціла родина військовихФото

16:28

Хімія не потрібна: як позбутися капустянки раз і назавждиВідео

16:07

У РФ рекордні втрати: знищено сотні тисяч росіян – розвідка Британії

15:57

Залишаться без захисту: Італія забирає своє ППО із Словаччини - Фіцо

Росія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – БадракРосія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – Бадрак
15:53

Коли сіяти помідори на розсаду в березні 2024: дати та важливі поради для дачників

15:45

Несподіване зізнання: "Віталька" Гарік Бірча одружився та став батьком

15:25

Знайти серце серед помідорів за 4 секунди зможуть лише одиниці: загадка на швидкість

15:19

"РФ має локальні успіхи": у ЗСУ розповіли, як стримують навалу окупантів на фронті

Реклама
15:17

"Обстановка складна": генерал ЗСУ розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку

15:05

"Збитки колосальні": у Феодосії підірвали нафтопровід РФ – кримські партизани

14:27

Востаннє притиснула до грудей: історія мами і малюка з Одеси, яких убив російський дрон

14:18

Гороскоп Таро з 4 лютого по 10 березня: Рак - слухайте інших, Терези - кріпіться

14:18

Під завалами 9-ти поверхівки в Одесі можуть залишатись діти - Зеленський

14:18

Оце красунчик: названо найпривабливішого артиста України

13:52

"Хибний розрахунок Байдена": експерт розкрив, чи можуть США дозволити Україні програтиВідео

13:36

Сам розвалиться: як знищити пеньок за допомогою солі

13:24

Ситуація на одному з напрямків різко змінилась: в ЗСУ назвали головну причину

13:17

Потужністю у два Калібри: Україна модернізувала морські дрони

12:38

"Жіноче щастя" буде цвісти постійно: як підживити спатифілум

Реклама
12:35

Потрібно розпустити: Ілон Маск оскандалився новою заявою щодо існування НАТО

12:27

Молоді роки Лоуренса Атредійського: рецензія на фільм "Дюна: Частина друга"

12:23

Оголосила весну та показала чесні зморшки: Пугачова поділилася рідкісним кадром

11:57

Делікатес за копійки: як приготувати червону ікру з кетчупу

11:57

Названо головну причину побоювання НАТО відправляти в Україну війська

11:54

Путін може прийняти рішення про виведення військ з України: експерт назвав умову

11:50

Гороскоп на завтра 4 березня: Діві - проблеми з грошима, Скорпіону - суперечка

11:16

"Штурми тривають 24/7": росіяни націлились на стратегічне місто - боєць ЗСУ

11:11

Китайський гороскоп на завтра 4 березня: Драконам час заощаджувати, Зміям - романтика

10:59

Найслабша лінія оборони: експерт розповів про цілі росіян на Авдіївському напрямку

10:39

"Модифікація": у ЗСУ розкрили, чому дрон спричинив масштабні руйнування в Одесі

10:33

Церковне свято 4 березня: одна дія, яка може призвести до нещастя

10:30

Популярна помилка: експерт розповіла, як правильно мити підлогу шваброюВідео

09:51

Масштабні вибухи в Криму: Братчук анонсував нові "сюрпризи" для окупантів

09:37

Росіяни жорстоко вдарили ракетами по Дніпру: сталась пожежа

09:25

Фінансовий гороскоп на тиждень з 4 по 10 березня

09:13

Окупанти панікують: у Феодосії пролунали потужні вибухи, перекрили рух трасою

09:06

"Це червона лінія": капітан ВМС розповів про масштабни знищення флоту РФ

09:02

Гороскоп на тиждень з 4 до 10 березня: на Раків тиснутимуть, Дівам - хороші новини

08:59

Як створити потужний середній клас в УкраїніПогляд

Реклама
07:51

Мінус 15 літаків: в ISW розкрили, як РФ жертвує авіацією для просування на фронті

07:25

Потрібно знайти дівчину на малюнку за 21 секунду: складна загадка на уважність

06:46

Хід Макрона: чим закінчиться історія з відправкою військ НАТО в УкраїнуПогляд

06:35

Чому не можна казати "віруючий": мовознавець назвав милозвучні відповідникиВідео

05:30

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 5 секунд знайти мишку

04:35

Відбитків пальців та пилу на меблях більше не буде: домашні засоби для прибирання

03:00

Посадка картоплі в березні: хитрий фокус - і урожай просто завалить засікиВідео

02:05

Біллі Айліш побачила уві сні зірку "Бетмена" і після цього кинула хлопця

01:54

Перевірка на детективні навички: треба знайти бджолу за 11 секунд у весняній головоломці

00:14

Після ліквідації Су-34 авіація РФ не ризикує: ПС не зафіксували жодного літака

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти