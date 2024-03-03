Востаннє притиснула до грудей: історія мами і малюка з Одеси, яких убив російський дрон

Російські окупанти забрали життя молодої мами та її маленького синочка.

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РФ вдарила по житловому будинку в Одесі / Колаж Главреда. Фото: ДСНС, instagram.com/gaidarzhi_family

Ще тиждень тому Анна Гайдаржи ділилася щасливими світлинами зі свого сімейного життя, останнє фото у її соцмережах було присвячене десерту і каві. Однак ніч на 2 березня змінила цю безтурботність на трагедію - російський дрон влетів у квартиру, де мешкало подружжя Гайдаржи. Унаслідок повітряної атаки РФ на Одесу загинула матір і її маленький синочок Тимофій.

Про загибель Анни з Тимофієм у Facebook повідомив колишній "дитячий" омбудсмен, засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Рятувальники напередодні деблокували тіло молодої мами, яка перед смертю обійняла свого малюка, мовби захищаючи його від уламків. Чоловік Анни - Сергій - до останнього сподівався на диво, зауважив Кулеба.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

"Вона притиснула його до грудей…"

Як випливає з допису Одеського обласного обʼєднання церков ЄХБ, Анна була донькою місцевого пастора Миколая Сідака. Релігійна спільнота підтвердила загибель жінки і 4-місячного немовляти.

"Наших Тимошу й Анютку знайшли… Вона притиснула його до грудей… Вони в Господа", - написала, своєю чергою, в Instagram сестра загиблої Софія.

Гайдаржи були щасливою сімʼєю / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/gaidarzhi_family

Дякувала Богу за свою сімʼю

Анна і Сергій любили ділитися світлинами своїх дітей Тимофія і Лізи. Буквально кожен другий допис Анни був присвячений дозвіллю сина і доньки. Окремо одеситка записувала Stories з Тимофієм, показуючи аудиторії етапи його дорослішання.

Кілька місяців тому жінка відсвяткувала свій день народження і подякувала Богу за чоловіка та дітей.

"Сьогодні 31, дякую Боже за чоловіка і наших діточок! Дякую Тобі, я так багато маю!" - захопливо написала Анна.

Тепер же майже під кожним свіжим дописом в Instagram небайдужі українці залишають коментарі зі співчуттям до Сергія.

Останній допис Ані в соцмережах / Скріншот Главреда

"Боже… ще вчора були сторіс, ще вчора люди раділи життю, дарували іграшки діткам…ще вчора…", - написала одна з користувачок соцмережі.

Інші пишуть, що не можуть стримати сліз, гортаючи щасливі світлини родини.

Удар РФ по Одесі 2 березня

У ніч на 2 березня росіяни завдали ударів дронами по Одесі. Один з ворожих БПЛА поцілив у девʼятиповерхівку, забравши життя десятьох українців, з них троє - дітей.

Рятувальна операція на місці падіння російського "Шахеда" в Одесі продовжується. На місці працюють рятувальники, поліцейські, працівники комунальних служб, загалом залучено 215 осіб.

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