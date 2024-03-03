Востаннє притиснула до грудей: історія мами і малюка з Одеси, яких убив російський дрон

Ще тиждень тому Анна Гайдаржи ділилася щасливими світлинами зі свого сімейного життя, останнє фото у її соцмережах було присвячене десерту і каві. Однак ніч на 2 березня змінила цю безтурботність на трагедію - російський дрон влетів у квартиру, де мешкало подружжя Гайдаржи. Унаслідок повітряної атаки РФ на Одесу загинула матір і її маленький синочок Тимофій.
Про загибель Анни з Тимофієм у Facebook повідомив колишній "дитячий" омбудсмен, засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.
Рятувальники напередодні деблокували тіло молодої мами, яка перед смертю обійняла свого малюка, мовби захищаючи його від уламків. Чоловік Анни - Сергій - до останнього сподівався на диво, зауважив Кулеба.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
"Вона притиснула його до грудей…"
Як випливає з допису Одеського обласного обʼєднання церков ЄХБ, Анна була донькою місцевого пастора Миколая Сідака. Релігійна спільнота підтвердила загибель жінки і 4-місячного немовляти.
"Наших Тимошу й Анютку знайшли… Вона притиснула його до грудей… Вони в Господа", - написала, своєю чергою, в Instagram сестра загиблої Софія.
Дякувала Богу за свою сімʼю
Анна і Сергій любили ділитися світлинами своїх дітей Тимофія і Лізи. Буквально кожен другий допис Анни був присвячений дозвіллю сина і доньки. Окремо одеситка записувала Stories з Тимофієм, показуючи аудиторії етапи його дорослішання.
Кілька місяців тому жінка відсвяткувала свій день народження і подякувала Богу за чоловіка та дітей.
"Сьогодні 31, дякую Боже за чоловіка і наших діточок! Дякую Тобі, я так багато маю!" - захопливо написала Анна.
Тепер же майже під кожним свіжим дописом в Instagram небайдужі українці залишають коментарі зі співчуттям до Сергія.
"Боже… ще вчора були сторіс, ще вчора люди раділи життю, дарували іграшки діткам…ще вчора…", - написала одна з користувачок соцмережі.
Інші пишуть, що не можуть стримати сліз, гортаючи щасливі світлини родини.
Удар РФ по Одесі 2 березня
У ніч на 2 березня росіяни завдали ударів дронами по Одесі. Один з ворожих БПЛА поцілив у девʼятиповерхівку, забравши життя десятьох українців, з них троє - дітей.
Рятувальна операція на місці падіння російського "Шахеда" в Одесі продовжується. На місці працюють рятувальники, поліцейські, працівники комунальних служб, загалом залучено 215 осіб.
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