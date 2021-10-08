Яблуко розбрату: у Києві таксист Uber задув пасажира газом за їжу в салоні

У Києві стався конфлікт між таксистом і пасажиром / Скріншот

У Києві стався скандал в одному з таксі після того, як водій заборонив пасажиру їсти яблуко і вигнав його з салону.

В Мережі опублікували відео, як пасажир сідає в таксі і починає їсти яблуко.

На це звертає увагу таксист. Він просить пасажира не робити цього.

"Це їдальня, або що?", - обурюється водій і зажадав, щоб пасажир вийшов з авто.

У відповідь пасажир почав грубіянити водієві, перейшов на "ти" і нагадав, що викликав таксі по сервісу Uber.

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Таксист заперечив, що авто є його власністю і тому він має право вимагати виконання своїх правил.

Нарешті водій вийшов на вулицю і відкрив пасажирські двері. Після погрози водія застосувати газовий балончик чоловік вийшов з авто.

Додамо, що йдучи він обізвав таксиста "хамлом", у відповідь водій штовхнув пасажира і розпилив балончик з газом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Броварах Київської області конфлікт між п'яними чоловіками через місце в таксі закінчився стріляниною. Потерпілий отримав поранення в область грудей.

Як розповіли в прес-службі поліції Київщини, обидва учасники інциденту були напідпитку. Чоловіки одночасно викликали таксі, а коли приїхали авто, вони не змогли визначитися, хто поїде першим.