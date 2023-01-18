"Хвалили його методи": у Путіна досі є таємні союзники в Європі – прем'єр Іспанії

Зараз вони приховують свою симпатію до російського диктатора, але ще рік тому приїжджали до нього.

У Путіна досі є таємні союзники в Європі, заявив прем'єр Іспанії/ сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін досі має таємних союзників у Європі. Зараз вони намагаються приховати свою симпатію до голови Кремля, але ще рік тому вони приїжджали до нього у Москву і хвалили його методи.

Про це заявив прем'єрміністр Іспанії Педро Санчес під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 17 січня, пише La Vanguardia. Він закликав не допустити до влади у європейських країнах екстремістські партії, які розділяють прагнення глави Кремля "розколоти світ і повернути час назад". За його словами, у разі приходу до влади у певних країнах таких партій ці держави можуть почати руйнуватися зсередини.

Санчес назвав екстремістськими партіями украй праві політичні рухи, які в останній час здобули підтримку консервативних політичних сил, після чого отримали шанс увійти до урядів держав Заходу.

"Російський самодержець не самотній у своєму реакційному прагненні розколоти світ і повернути час назад. Він має багато союзників у Європі, які зараз приховують свої симпатії до Путіна, але всього рік тому приїжджали до нього і хвалили його методи", – зазначає Санчес.

Він наголосив, що у Європі потрібно боротися з ризиком приходу до влади вкрай правих сил так само, як українці боряться з російськими окупантами. А зброєю у цій боротьбі європейців повинні бути демократія, прозорість та ефективна політика.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що найкоротшим шляхом до завершення війни і переходу до дипломатії є успіхи України на фронті. Тому США та інші держави забезпечують Україну зброєю, щоб вона могла ефективно давати відсіч російським окупантам на полі бою.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін може заявити про другу хвилю мобілізації або оголосити війну Україні найближчими днями. Можливо, це станеться вже сьогодні, 18 січня. Такий розвиток подій не виключають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

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