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ЗСУ захопили важливий плацдарм на Лівобережжі та "випалюють" окупантів

Олексій Тесля
19 листопада 2023, 21:51
Оперативна обстановка на фронті залишається складною, підкреслили в Генштабі.
ВСУ
ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському і Шахтарському напрямках, а також утримують позиції на Лівому березі Дніпра в Херсонської області.

"Сили оборони утримують позиції на Лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - повідомляється в оперативній інформації на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Також ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, де завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці.

відео дня

У Генштабі зазначають, що оперативна обстановка на Сході та Півдні України залишається складною, протягом доби сталося 45 бойових зіткнень.

"На Куп'янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синьківки, на схід від Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 7 атак... на Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де наші воїни відбили 11 атак", - йдеться у зведенні.

"На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 9 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Тоненьке, Яснобродівка, Нетайлове, Невельське Донецької області", - розповіли в Генштабі.

На Лиманському та Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону.

Просування ЗСУ на Херсонщині

Раніше в ГУР розкрили сценарій здачі РФ Лівобережжя. ЗСУ ставлять перед собою завдання відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ході нової атаки окупантів на Херсонщині був зруйновано важливий об'єкт. Російські війська завдали удару по Білозерці на Херсонщині, внаслідок чого постраждали мирні жителі.

Як повідомлялося раніше, в ОВА підтвердили гарні новини з лівого берега Херсонщини. У Херсонській ОВА зазначили, що ЗСУ можуть звільнити важливий населений пункт на Лівобережжі Херсонщини вже Цього місяця.

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Херсонська область Генштаб ЗСУ війна Росії та України
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