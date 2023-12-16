Вибухи в сільраді на Закарпатті: чим депутат-бомбіст підірвав себе і колег

У Свалявську міську лікарню доставили 21 постраждалого, одного перенаправили в Мукачево.

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Сергій Батрин підірвав грнати в сільраді на Закарпатті / Колаж: Главред, Фото: Facebook С. Батрина, скріншот

Внаслідок вибуху гранат під час сесії сільської ради в селі Керецьки на Закарпатті 15 грудня постраждали 26 осіб, 6 з них - у важкому стані.

У Свалявську міську лікарню доставили 21 постраждалого. Один з них перенаправлений на лікування в Мукачево, повідомляє "Суспільне Ужгород".

"Шестеро людей — у важкому стані, двоє - у критичному. Проведено ряд обстежень та операцій. Лікарі роблять все можливе. Травми різні: від пошкодження внутрішніх органів до пошкодження кінцівок", — розповідає виконуючий обов'язки директора лікарні Олександр Фізер.

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Подробиці вибухів у сільраді на Закарпатті

Як розповіла співробітниця місцевого ЦНАПу, гранати в приміщенні кинув один з депутатів. Вибухи пролунали близько 11 години.

"Між 10 і 11 годин це було приблизно. Ми були до останнього, поки не вивезли всіх поранених, ми були там. Нічого вам сказати з цього приводу не можу. Ми спілкувалися з усіма, а що там було - не знаю. Можливо, це особисте, але ми нічого не знаємо", - каже працівниця ЦНАПу.

За деякими даними закарпатський депутат-підривник Сергій Батрин підірвав дві гранати РГД-5 і одну гранату Ф-1.

"Під час події в селищній раді перебувало 30 осіб. 25 з яких це депутати, сільський голова Михайло Мушак, два співробітники фінансового відділу та два співробітники поліції. У сесійній залі на момент вибуху було 26 осіб, з яких 23 депутати, включаючи Батрина, два співробітники поліції і Михайло Мушак", - розповіло джерело в правоохоронних органах.

Як відомо, 15 грудня на Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільради. В результаті 26 осіб поранено, 6 з них у важкому стані, медики намагаються реанімувати підривника.

Як повідомлялося раніше, 6 листопада 2023 року в селі Чайки (Київська область) в результаті розриву гранати загинув військовослужбовець Геннадій Частяков, який працював помічником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 13-річний син Геннадія Частякова після вибуху перебуває у важкому стані, його дочка отримала легкі ушкодження.

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