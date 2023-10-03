Найбільша катівня Європи: РФ влаштувала пекло в захопленому Мелітополі

Викраденнями і знущаннями росіяни намагаються змусити жителів Мелітополя співпрацювати.

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Окупанти РФ влаштували терор у Мелітополі / Міноборони РФ, відкриті джерела

З початку окупації Мелітополя Росією у лютому 2022 року гаряча лінія "Викрадені мелітопольці" зафіксували 311 викрадень, при цьому в полоні досі перебувають 107 осіб, а доля ще 56 невідома.

Як кажуть співробітники лінії "Викрадені мелітопольці", реальна кількість викрадених місцевих жителів в 3-4 рази вище, йдеться в матеріалі видання "Важные истории".

Мелітополь окупанти перетворили на найбільшу в'язницю в Європі, а викраденнями і знущаннями росіяни намагаються змусити жителів співпрацювати із загарбниками, при цьому в разі відмови вони влаштовують справжній терор, йдеться в статті.

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Зазначається, що окупанти намагаються хапати учасників руху опору. При цьому кабінети для допитів і тортур знаходяться поруч з камерами, тому полонені чули, як інших катують.

Як розповів 29-річний ландшафтний дизайнер з Мелітополя Максим Іванов, його кілька разів затримували і били російські військові. "Багато хто досі не вірить: як це, в 21 столітті і тортури? Через це пройшов я, через це пройшли тисячі хлопців і дівчат, це відбувається досі", — пояснив він.

Іншого мелітопольця Сергія окупанти РФ привезли до будівлі колишнього ПТУ-24, де оселилися співробітники Росгвардії. Він бачив приміщення з ланцюгами всередині, поруч був невеликий спортзал, в якому знаходилися люди. Вони сиділи на підлозі в різних кутах з мішками на головах.

Як пишуть журналісти, деякі ув'язнені не змогли витримати знущань. Єдиним виходом в таких ситуаціях було самогубство.

Мелітопольця Ярослава викрали разом з іншими містянами у травні 2022 року, коли вони ловили стільниковий зв'язок після комендантської години. Хлопець став свідком вбивства невідомої йому людини в камері.

Місцевий житель Олексій за 36 днів пройшов три допити. У його сім'ї вимагали 10 тисяч доларів, але отримали — 5. Чоловіка так і не відпустили. Це сталося тільки після передачі російським військовим додаткової тисячі доларів.

Раніше повідомлялося про те, що армія України б'є війська РФ у напрямку Мелітополя. Сили оборони України продовжують працювати над звільненням своїх територій на Мелітопольському напрямку Запорізької області, розповів Сергій Кузьмін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що штаб ворога в Мелітополі обезголовлений ракетним ударом ЗСУ. Сили оборони вдарили по секретній базі окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі.

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