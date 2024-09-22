Викликало землетруси до 3,5 бала: що зберігалось на підірваному складі у Торопці

Атака на склад боєприпасів в Торопці може серйозно вплинути на оперативну та стратегічну ситуацію, зазначив авіаційний експерт.

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Що зберігалось на підірваному складі боєприпасів у Торопці / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У Торопці Тверської області Росії після атаки БПЛА на склад із російськими ракетами було зафіксовано землетруси магнітудою до 3,5 бала. В інтерв'ю Главреду авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап розповів, що саме зберігалось на військових складах в місті Торопець.

За його словами, на військових складах могли зберігатися або запаси снарядів для реактивних систем "Град", або міни калібру 82 мм, які вибухнули після атаки. Інші джерела припускають, що там могли зберігатися ракети "Кинджал" і "Іскандер", вибух яких стався через відсутність належних захисних споруд, оскільки на будівництві було вкрадено значні кошти.

"І в підсумку Росія залишилася без усіх цих боєприпасів.Щоб оцінити наслідки, потрібно розібратися, що конкретно вибухнуло на військовій базі: снаряди калібру 152 мм для реактивних систем залпового вогню, північнокорейські ракети KN-23, ракети для Точки-У або щось інше", - зазначає він. відео дня

Експерт також зазначив, що вибухи можуть мати серйозний вплив на оперативну або стратегічну ситуацію. Якщо серед вибухів були "Кинджали" і "Іскандери", це суттєво знизить потенціал російських повітряних ударів по Україні, оскільки саме ці ракети завдають найбільш руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі, тоді як Shahed і ракети Х-101 є менш потужними на їхньому фоні.

"Якщо на військовій базі в Торопці були вибухи магнітудою лише 3,5 бала, то істотно це не вплине на лінію фронту. У такому разі наслідки будуть тільки локальними і проявляться через деякий час у вигляді певного, але не критичного дефіциту снарядів", - резюмував Криволап.

Яка дальність українських далекобійних ракет / Інфографіка: Главред

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Удар по складах на території Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 21 вересня дрони Служби безпеки України завдали ударів по складу боєприпасів і ракет у Тверській області, а також атакували аеродром "Шайковка" в Росії.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап припустив, що ЗСУ могли використати далекобійну ракету-дрон "Паляниця" для удару по складу з ракетами в місті Торопець Тверської області.

Також, 21 вересня повідомлялось про вибухи в Тихорецькому районі Краснодарського краю Росії. Після атаки також відбувається пожежа і детонація на складі боєприпасів, про що повідомляють місцеві джерела та російські ЗМІ.

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