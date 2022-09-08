З'ясувалось, що слід робити, якщо вчасно не встигли передати показання лічильника

Що робити, якщо не встигли вчасно передати показання лічильника / from-ua.com

Українців хвилює важливе питання - що робити в тому випадку, якщо не встигли вчасно передати показання лічильника по гарячій воді.

Як повідомили в Київтеплоенерго, в тому разі, якщо ви не передали показання по гарячій воді - на цей раз нарахування будуть проведені за середнім значенням даних вашої квартири за останній рік.

Після отримання актуальних даних лічильника коригування нарахувань за гарячу воду виконуються автоматично.

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Якщо показання квартирних лічильників не передавалися більше трьох місяців, скорегувати їх можна в комунальному концерні "Центр Комунального Сервісу".

Для цього скористайтеся месенджером в Facebook або Skype.

Українцям нагадали, що передавати показання лічильників слід щомісяця, починаючи з 5 числа.

Якщо в квартирі встановлений бойлер і ви не користуєтеся гарячою водою, необхідно подавати показання з різницею "0", тобто ті ж, що надавали минулого разу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в 2022 році в Україні очікується нове підвищення комунальних тарифів.

За даними Асоціації водоканалів, постачальники зазнають збитків у зв'язку зі зростанням тарифів на електроенергію і зарплат.

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