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"Викинуть на вулицю": у Луганську пенсіонерка, яка захоплювала СБУ, поскаржилася, що Україна забрала у неї пенсію

4 листопада 2021, 11:13

Бабуся, яка в 2014 році привела "русский мир" і брала участь у захопленні ОДА і СБУ, скаржиться, що її хунта злодійськи позбавила української пенсії.

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Та сама бабуся / Скріншот з відео

У Луганську пенсіонерка, яка в 2014 році брала участь у захопленні сепаратистів будівель СБУ та ОДА, зараз скаржиться на те, що перестала отримувати пенсію від України. Відео з її стогонами було опублікований в мережі.

"У Луганську бабуся, яка в 2014 році привела "русский мир" і брала участь у захопленні ОДА і СБУ, скаржиться, що її позбавили української (бандерівської або фашистської) пенсії. От дивно, так хотіла "русский мир", що зрадила Україну, а тепер хоче пенсії від України. Якийсь дисонанс", — написали автори публікації.

На камеру бабуся розповідає про те, як їй нелегко живеться зараз.

"Я брала участь у першому захопленні ОДА, провела там ніч, брала участь у захопленні СБУ, увійшла 6 квітня і півроку там пропрацювала в надскладних умовах на кухні. Приймала там присягу. З-за хвороби пішла. Зараз вже вісім місяців я не отримую пенсію від України. І всього 2130 рублів почала отримувати від "ЛНР"", ‒ ниючим тоном розповіла пенсіонерка.

За її словами, цих грошей не вистачає на оплату комунальних послуг – у неї за борги вже відключили світло і ось-ось повинні відключити газ.

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"Скоро можна очікувати, що людей почнуть викидати на вулицю", - каже вона.

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Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив про те, що українська армія готова до звільнення окупованих російськими силами Донецька і Луганська. І для цього потрібен тільки відповідний наказ президента Володимира Зеленського.

Однак, як зазначив Данилов, звільнення окупованого Донбасу силовим шляхом призведе до великої кількості жертв.

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ЛНР новини Луганська пенсия новини України
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