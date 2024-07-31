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Другий день поспіль: чому в Україні не вимикають світло – відповідь ДТЕК

Марія Николишин
31 липня 2024, 14:25
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В ДТЕК назвали три головні причини, через які ситуація в енергетиці України покращилась, а відключення світла скасували.
Другий день поспіль: чому в Україні не вимикають світло – відповідь ДТЕК
Чому в Україні не вимикають світло / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Україні вже другий день поспіль не вимикають світло. В ДТЕК назвали головні причини такої ситуації.

"Чому сьогодні не вимикають світло? Це стало можливим завдяки трьом факторам", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в ДТЕК, першим фактором стало те, що в Україні закінчилась аномальна спека.

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"Це значно зменшило навантаження на енергосистему", - наголошують енергетики.

Другий фактор - повернулися в роботу два атомні енергоблоки, що збільшило кількість електроенергії в системі.

Третім фактором стало те, що збільшився імпорт електроенергії з Європи.

"Це дозволило покрити дефіцит, але не означає повне подолання кризи в енергетиці. Ситуація може змінюватись", - попереджають у ДТЕК.

Другий день поспіль: чому в Україні не вимикають світло – відповідь ДТЕК
Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про ДТЕК?

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, в Україні є ймовірність пройти найближчі три місяці з нежорсткими графіками відключень електроенергії, заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України буде поступово зменшуватися впродовж серпня, вересня та жовтня за відсутності нових масштабних обстрілів.

Крім того, Україна зможе відмовитись від відключень електроенергії для користувачів в осінній період за умови виведення з ремонту 3 енергоблоків АЕС.

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