Главу СБУ Харківщини вигнали з посади: Зеленський висунув гучне звинувачення

Володимир Зеленський відвідав Харківщину / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову СБУ Харківської області за те, що "не працював на захист міста, а думав тільки про себе особисто".

Про це він заявив у відеозверненні, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами президента, місцева влада і правоохоронці ефективно співпрацюють заради перемоги.

"Чого не скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України. Я приїхав, розібрався, звільнив голову СБУ області. За те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто", - зазначив Зеленський.

Він додав, що мотиви керівника СБУ області з'ясовуватимуть правоохоронці.

"Третина Харківщини досі під окупацією. Обов'язково звільнимо всю територію. І на цей результат повинен працювати кожен на посадах як на місцевому рівні, так і на державному", - підкреслив глава держави.

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Нагадаємо, а неділю після обіду, 29 травня, в Харкові прогриміли вибухи. При цьому в неділю під головуванням президента України Володимира Зеленського в неділю відбулася робоча нарада щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові.

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