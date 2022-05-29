Главу СБУ Харківщини вигнали з посади: Зеленський висунув гучне звинувачення

Місцева влада і правоохоронці повинні ефективно співпрацювати заради перемоги, підкреслив глава держави.
Президент України Володимир Зеленський звільнив голову СБУ Харківської області за те, що "не працював на захист міста, а думав тільки про себе особисто".
Про це він заявив у відеозверненні, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.
За словами президента, місцева влада і правоохоронці ефективно співпрацюють заради перемоги.
"Чого не скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України. Я приїхав, розібрався, звільнив голову СБУ області. За те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто", - зазначив Зеленський.
Він додав, що мотиви керівника СБУ області з'ясовуватимуть правоохоронці.
"Третина Харківщини досі під окупацією. Обов'язково звільнимо всю територію. І на цей результат повинен працювати кожен на посадах як на місцевому рівні, так і на державному", - підкреслив глава держави.
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Нагадаємо, а неділю після обіду, 29 травня, в Харкові прогриміли вибухи. При цьому в неділю під головуванням президента України Володимира Зеленського в неділю відбулася робоча нарада щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові.
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