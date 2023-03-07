ЗСУ вибивають окупантів далекобійними ударами: експерт назвав напрямок

Угруповання окупантів на Лівому березі має одну з найгірших комплектацій, підкреслив Олександр Коваленко.

Російські військові / Міноборони РФ, Радіо Свобода

На Лівому березі Дніпра в Херсонській області російські війська терплять удари ЗСУ не отримуючи необхідного підкріплення, розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

Він пояснив, що це досягається за рахунок переваги артилерії ЗСУ як по дальності, так і по точності.

"У свою чергу, російські окупанти можуть здійснювати тільки терористичні атаки на цивільне населення", — пише він.

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За даними експерта, угруповання окупантів на Лівому березі має одну з найгірших комплектацій підрозділів у всій зоні бойових дій.

"Я не здивуюся, якщо по Лівому березі командування РОВ буде приймати чергове "не просте рішення", але поки про це рано говорити. Рано, але все до цього йде і ЗСУ цей процес прискорюють, регулярно підганяючи Лівобережне стадо до правильних висновків", — додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупаційна влада захоплених Росією районів Херсонської області почали втечу до Криму, побоюючись наступу Збройних сил України.

Зокрема, в Олешках і Скадовську з 21 лютого відзначається виїзд "адміністрації" колаборантів в Бахчисарай, Сімферополь і Керч. З 24 лютого оголошено про так звану евакуацію для всіх бажаючих.

"Для перевезення колаборантів ворог задіяв військові вантажні автомобілі, з собою дозволено брати тільки ручний багаж", – йдеться в повідомленні Генштабу.

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