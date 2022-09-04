ЗСУ уже отримали стратегічну ініціативу, але до перелому у війні далеко – Черник/ Генштаб ЗСУ

Під час контрнаступу ЗСУ на півдні українським військовим уже вдалося перехопити ініціативу, проте про перелом у війні говорити поки що рано.

Про це сказав військовий експерт Петро Черник, пише 24 канал. Він пояснив, чим відрізняється ініціатива від перелому. У першому випадку одна зі сторін (тепер уже ЗСУ) диктує сценарії щоденних боїв і перебуває в позиції наступу. Проте це ще не означає великих успіхів. А перелом буде тоді, коли українські бійці щодня звільнятимуть величезні території і рухатимуться уперед на 10-20 кілометрів.

"Війна – це математика. Рахується все, є спеціальні формули для розрахунків наступів, робиться розрахунок сил і засобів, тобто людей і всієї зброї, ставиться стратегічна мета і вона реалізовується під певні дати. Ось це є перелом. Він буде тоді, коли з наших фронтів ми матимемо рапорти – відбили, відбили, відбили", – зазначає Черник.

За словами військового експерта, ЗСУ після того, як отримали стратегічну ініціативу, почали "затягувати зашморг" на шиї армії РФ. Проте фронт є настільки динамічним, що важко спрогнозувати, коли ж цей зашморг затягнеться.

"До перелому, на мій погляд, ще доволі далеко. Я не маю стратегічного оптимізму що до Нового року, мовляв, ми виб'ємо усіх наших ворогів з усіх наших земель. Це станеться, але треба ще набиратися терплячості", – каже експерт.

Він додав, що противник зараз намагається тиснути на низці напрямків, тому що з наближенням пізньої осені важкій техніці буде важче рухатися.

Звільнення українських територій від окупантів

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що у Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне неподалік Слов'янська.

Також вранці цього ж дня бійці ЗСУ підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області. Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Відомо, що українські бійці взяли багато полонених при звільненні Високопілля.

Раніше повідомлялося, що українська авіація в суботу, 3 серпня, завдала 24 точних ударів по російським загарбникам на півдні. Також сильно вдарили по супротивнику ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ. В результаті російське військо втратило 138 осіб особового складу, 31 одиницю військової техніки та склад боєприпасів. Крім цього, було вражено поромну переправу поблизу Берислава.

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