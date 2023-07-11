ЗСУ успішно наступають на чотирьох напрямках: у Генштабі розкрили деталі

На трьох напрямках ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

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Наступ ВСУ / 17 отбр

Українська армія станом на 11 липня 2023 року веде наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше і південніше міста Бахмут", - цитує Military Media Center прессекретаря Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова.

На трьох напрямках ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника.

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"Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів і військ, активно застосовує резерви", - зазначив Ковальов.

Контрнаступ армії України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що сили оборони України прикладають дуже серйозні зусилля для проведення контрнаступальної операції. Але, на його думку, для подальшого просування українських військ потрібно більше озброєнь.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський сказав, що ЗСУ на Бахмутському напрямку повернули частину територій, які раніше були окуповані російськими військами. Армія продовжує розтрощувати ворожу техніку РФ.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що армія України фактично взяла в пастку окупантів Росії в Бахмуті. Українські війська просуваються на південному фланзі біля міста.

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