Добровольцями захищали Україну: у боях під Бахмутом загинули п'ятеро громадян Грузії

Вони приїхали до України, щоб допомогти їй оборонятися від агресії РФ, але 3 грудня загинули у боях.
Під Бахмутом на Донеччині у боях з російськими окупантами загинули п’ятеро громадян Грузії.
Вони приїхали в Україну, щоб стати до лав українських військових добровольцями і допомагати нашій державі захищатися від російської агресії. Про їхню загибель на фронті повідомило посольство України в Грузії на своїй сторінці у Facebook.
"Грузинські добровольці Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія загинули 3 грудня у боротьбі з російськими окупантами під Бахмутом", – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині загинув український кулеметник Ілля Третяк. 22-річний боєць прикрив своїм тілом побратима під час ворожого обстрілу. Уламок снаряду окупантів прошив серце захисника України.
Нагадаємо, у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на бахмутському напрямку.
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