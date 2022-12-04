Добровольцями захищали Україну: у боях під Бахмутом загинули п'ятеро громадян Грузії

У боях під Бахмутом загинули п'ятеро добровольців із Грузії/ Facebook Посольство України в Грузії

Під Бахмутом на Донеччині у боях з російськими окупантами загинули п’ятеро громадян Грузії.

Вони приїхали в Україну, щоб стати до лав українських військових добровольцями і допомагати нашій державі захищатися від російської агресії. Про їхню загибель на фронті повідомило посольство України в Грузії на своїй сторінці у Facebook.

"Грузинські добровольці Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія загинули 3 грудня у боротьбі з російськими окупантами під Бахмутом", – йдеться у повідомленні.

У боях під Бахмутом загинули п'ятеро добровольців із Грузії/ Facebook Посольство України в Грузії

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині загинув український кулеметник Ілля Третяк. 22-річний боєць прикрив своїм тілом побратима під час ворожого обстрілу. Уламок снаряду окупантів прошив серце захисника України.

Нагадаємо, у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на бахмутському напрямку.

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