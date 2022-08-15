ЗСУ збили вже третій за 2 доби російський гелікоптер Ка-52: момент потрапив на відео

ЗСУ збили вже третій за 2 доби російський гелікоптер Ка-52/ Вікіпедія, УНІАН

Українські військові вранці у понеділок, 15 серпня, приземлили назавжди ще один гелікоптер Ка-52 російських окупантів.

Повітряне судно збили на Донеччині. Про це повідомляє Командування повітряних сил у Facebook.

"15 серпня на Донеччині близько 08:00 підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ. Це вже третій Ка-52 рашистів, приземлений Силами оборони за дві доби!", – йдеться у повідомленні.

Знищення ще двох "Алігаторів"

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України на днях знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52 "Алігатор". Їх навічно приземлили воїни підрозділу зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" 13 і 14 серпня.

Гелікоптер Ка-52

Ка-52 – це розвідувально-ударний вертоліт (неофіційна назва "Алігатор"). Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Вартість одного гелікоптера – близько 10 мільйонів доларів.

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