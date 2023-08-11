ЗСУ прориваються на двох напрямках: знищили десятки росіян разом з технікою

Сили оборони знищили 16 одиниць ворожої техніки на Таврійському напрямку.

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ЗСУ просуваються вперед / Колаж: Главред, Фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

На Таврійському напрямку підрозділу Збройних сил України виконали протягом доби 1464 вогневих завдань, розповів командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Силами оборони було знищено 16 одиниць ворожої техніки. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Таврійський напрямок. Є рух вперед і успіхи. Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1464 вогневих завдань", - зазначив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія".

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Також протягом доби наші воїни вбили, поранили і взяли в полон 257 окупантів, серед яких 49 - ліквідовані, 208 - поранені.

Також було знищено 16 одиниць військової техніки росіян.

У тому числі:

4 ББМ;

3 артилерійські системи;

міномет;

1 РСЗВ;

1 БпЛА;

5 одиниць автомобільної;

2 одиниці спеціальної техніки;

5 складів боєприпасів.

Повідомлення а. Тарнавського / t.me/otarnavskiy

Ситуація на Запорізькому напрямку

Збройні Сили України мають певні успіхи в Запорізькому напрямку.

Як уточнив заступник командувача ОСУВ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін в ефірі телемарафону, на Запорізькому напрямку триває наступальна операція Сил оборони України. Бійці поступово знищують ворога, звільняючи українські села та міста.

"Крок за кроком рухаємося ми вперед. На сьогодні є певні успіхи, але про них говорити ще трохи рано, тому що йде наступальна операція", - розповів Кузьмін.

Він також зазначив, що російські окупанти відчувають, що вже втрачають свою силу і міць.

"Відчувається, що ми рухаємося вперед і перемагаємо на полі бою, а також не даємо йому жодних шансів", - додав Кузьмін.

Контрнаступ ВСУ

Раніше повідомлялося, що ЗСУ пішли вперед і знищили сотню окупантів. На Таврійському напрямку артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1545 вогневих завдань, розповів командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, у Новій Каховці ЗСУ підірвали пункт управління військ РФ. У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області прогримів потужний вибух. Внаслідок удару Збройних сил України уражено пункт управління армії РФ.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вдарили на двох напрямках і "перемололи" три роти РФ разом з технікою. На Таврійському напрямку є успіхи в українських сил, за добу втрати ворога склали 256 осіб, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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