ЗСУ прориваються на двох напрямках: знищили десятки росіян разом з технікою

На Таврійському напрямку підрозділу Збройних сил України виконали протягом доби 1464 вогневих завдань, розповів командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Силами оборони було знищено 16 одиниць ворожої техніки. Про це він повідомив у своєму Telegram.
"Таврійський напрямок. Є рух вперед і успіхи. Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1464 вогневих завдань", - зазначив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія".
Також протягом доби наші воїни вбили, поранили і взяли в полон 257 окупантів, серед яких 49 - ліквідовані, 208 - поранені.
Також було знищено 16 одиниць військової техніки росіян.
У тому числі:
- 4 ББМ;
- 3 артилерійські системи;
- міномет;
- 1 РСЗВ;
- 1 БпЛА;
- 5 одиниць автомобільної;
- 2 одиниці спеціальної техніки;
- 5 складів боєприпасів.
Ситуація на Запорізькому напрямку
Збройні Сили України мають певні успіхи в Запорізькому напрямку.
Як уточнив заступник командувача ОСУВ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін в ефірі телемарафону, на Запорізькому напрямку триває наступальна операція Сил оборони України. Бійці поступово знищують ворога, звільняючи українські села та міста.
"Крок за кроком рухаємося ми вперед. На сьогодні є певні успіхи, але про них говорити ще трохи рано, тому що йде наступальна операція", - розповів Кузьмін.
Він також зазначив, що російські окупанти відчувають, що вже втрачають свою силу і міць.
"Відчувається, що ми рухаємося вперед і перемагаємо на полі бою, а також не даємо йому жодних шансів", - додав Кузьмін.
Контрнаступ ВСУ
Раніше повідомлялося, що ЗСУ пішли вперед і знищили сотню окупантів. На Таврійському напрямку артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1545 вогневих завдань, розповів командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Нагадаємо, у Новій Каховці ЗСУ підірвали пункт управління військ РФ. У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області прогримів потужний вибух. Внаслідок удару Збройних сил України уражено пункт управління армії РФ.
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вдарили на двох напрямках і "перемололи" три роти РФ разом з технікою. На Таврійському напрямку є успіхи в українських сил, за добу втрати ворога склали 256 осіб, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
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