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ЗСУ просунулися під Покровськом: в ISW розкрили ситуацію на фронті

Анна Ярославська
21 лютого 2025, 06:59
242
Українські захисники здійснили успішні контратаки. Інтенсивність ворожих атак на Покровському напрямку періодично знижується.
ВДУ, карта
І в ЗСУ, і в окупантів є просування на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 127 окрема бригада Сил ТРО, understandingwar

Коротко:

  • І ЗСУ, і армія РФ просунулися в центрі села Запоріжжя
  • Інтенсивність атак окупантів на Покровському напрямку періодично знижується
  • Загарбники нещодавно просунулися поблизу Великої Новосілки

Сили оборони України просунулися на Покровському напрямку, а саме - у центрі села Запоріжжя на південний захід від Покровська. Про це свідчать геолокаційні кадри від 20 лютого, повідомляє Інститут вивчення війни.

При цьому спостерігається і просування на Покровському напрямку і російських окупантів. Геолокаційні кадри показують, що війська РФ нещодавно також просунулися в центрі села Запоріжжя.

відео дня

Російські загарбники наступали під самим Покровськом, біля Зеленого Поля, Єлизаветки, Луча, Новоторецького, Воздвиженки, біля н. п. Водяне Друг, у напрямку Сергіївки, в районі Піщаного, Надіївки, Срібного, Котліно і на Богданівку 19 і 20 лютого.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакують поблизу Мирного і Звєрєвого (на південний захід від Покровська).

Покровський напрямок - карта
Покровський напрямок - карта / Фото: understandingwar.org

Речник ОСУВ Хортиця майор Віктор Трегубов заявив, що нещодавно українські захисники здійснили успішні контратаки, які відтіснили росіян від Піщаного. За його словами, інтенсивність ворожих атак на Покровському напрямку періодично знижується.

Представник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, заявив, що війська РФ використовують в атаках менше бронетехніки через погодні умови та виснаження.

Курахівський напрямок. 20 лютого війська РФ продовжували наступальні дії, але не просунулися. 19 і 20 лютого окупанти атакували в районі Андріївки, Улакли, Константинополя і Роздольного.

Російські "воєнкори" стверджували, що Сили оборони України контратакували під Константинополем.

Російські окупанти нещодавно просунулися поблизу Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 лютого, показують, що загарбники просунулися на південь від Новосілки.

Ситуація на фронті - карта
Ситуація на фронті - карта / Фото: understandingwar

Війська РФ наступали в районі Нових Комарів і Новоочеретоватого, на Привільне і Бурлацьке, а також біля Новосілки 19 і 20 лютого.

В ОСУВ Хортиця 20 лютого заявили, що російські окупанти здійснили механізований штурм біля Нового Комара, і що ЗСУ знищили 2 танки та 7 БТР противника.

ЗСУ просунулися під Покровськом: в ISW розкрили ситуацію на фронті
​Покровськ - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Ситуація в Покровську - останні новини

Як повідомляв Главред, Покровський напрямок досі залишається "гарячою" ділянкою на фронті. Російська армія зазнає величезних втрат як у техніці, так і в живій силі. Про це повідомив представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.

За словами речника, загарбники й надалі намагаються охопити Покровськ із кількох напрямків - зі сходу та заходу. Однак під Покровськом почали проявлятися очевидні ознаки того, що росіяни почали видихатися.

У ЗСУ назвали головну ціль РФ поблизу Покровська. Російські окупанти намагаються обійти Покровськ і перерізати траси, які ведуть до міста. Мета загарбників - залишити українських захисників міста без постачання або хоча б обмежити його.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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