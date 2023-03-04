ЗСУ можуть відступити з частини Бахмута: в ISW назвали причину

Україна вже зміцнила територію на захід від Бахмута, розповіли в ISW.

ЗСУ продовжують бої за Бахмут / Фото Twitter

Збройні сили України можуть відійти з частини Бахмута у Донецькій області, де російські окупанти ведуть бої за захоплення міста приблизно з травня 2022 року.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута, йдеться в звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, зруйновано мости через річку Бахмутівка на північному сході міста та вздовж траси Хромово - Бахмут на захід від міста.

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"Запобігання знищенню мостів, ймовірно, свідчить про те, що українські війська можуть намагатися перешкодити руху РФ на сході Бахмута і обмежити потенційні шляхи виходу окупантів з Бахмута на захід", — вказується в звіті.

У ISW нагадують, що раніше, а саме 28 лютого, радник президента України Олександр Роднянський заявив, що при необхідності українські сили можуть відійти з позицій у Бахмуті.

Тоді він також поінформував, що Україна зміцнила територію на захід від Бахмута так, що навіть якщо українські війська почнуть відступати, окупанти точно не зможуть швидко взяти все місто.

"Якщо українське військове командування вважатиме за необхідне відступити з Бахмута, воно, судячи із заяв і даних про дії України, ймовірно, здійснить обмежений і контрольований відхід з особливо складних ділянок східного Бахмута", — припускають фахівці.

/ understandingwar.org

Ситуація навколо Бахмута

Раніше представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що окупанти Росії продовжують наступати на Бахмутському напрямку.

Ворог намагається домогтися просування, застосовуючи живу силу, а не військову техніку. Загарбники задіють авіацію, але не можуть отримати перевагу в повітрі.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко заявив, що в Бахмуті дуже складна обстановка. Окупанти намагаються оточити місто, але у них нічого не виходить. Росіянам вдалося зачепитися за приватний сектор. Там йдуть бої.

Спікер Східного угруповання армії України Сергій Череватий не виключив відступу українських військ з Бахмута. За його словами, це може статися в разі, якщо мова буде йти про збереження особового складу, поліпшення тактичного положення військ або більш ефективного проведення військової операції.

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