ЗСУ ліквідували командира спецзагону "Русь": загону вже не існує

ЗСУ ліквідували командира спецзагону окупантів / соцмережі

На війні в Україні був ліквідований командир 41-го окремого загону спеціального призначення "Русь" Федора "Едельвейса" Бабаєва. Окупант був родом з П'ятигорська.

Про це повідомив в Telegram офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан. Інформацію підтвердили також і самі окупанти.

Деталі про те, за яких обставин був ліквідований загарбник, невідомі. Дата загибелі - 15 жовтня.

Підрозділ, яким командував Бабаєв, В РФ вважається "елітним".

Також в мережі з'явилася інформація про те, що 41-й загін був розпущений і, можливо, Бабаєв був військовим комендантом окупованих Чаплинського і Каланчацького районів. За різними даними, він був підполковником або полковником.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано офіцера МВС Росії Геннадія Цибульського. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.

Раніше на війні в Україні ЗСУ ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

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