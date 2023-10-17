УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ досягли часткового успіху на захід від Вербового - Генштаб

Анна Ярославська
17 жовтня 2023, 09:36 оновлено 17 жовтня, 09:42
Сили оборони України продовжують наступальні дії та операції у Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
ВСУ
ЗСУ продовжують контрнаступ на двох напрямках / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

У Збройних сил України є частковий успіх західніше Вербового Запорізької області, а російські окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

За його словами, на Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують штурмові дії на південь від Бахмута і закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зазнає втрат в живій силі й техніці.

Також українські військові відбили три атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області.

відео дня

На Мелітопольському напрямку ЗСУ мають частковий успіх на захід від Вербового Запорізької області.

"На запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій на південний захід від Новоданилівки, Роботиного і на захід від Вербового Запорізької області", - розповів Ковальов.

На Авдіївському напрямку російські окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку. Впродовж доби було відбито понад 10 атак ворога.

Як повідомляв Главред, раніше в Інституті вивчення війни заявили, що російські окупанти активізували роботи із замінування в районі Роботине - Вербове в Запорізькій області, щоб скувати Сили оборони України. Зазначалося, що окупанти почали мінувати раніше очищені ділянки на лінії Роботине - Вербове, щоб досягти тактичної несподіванки.

16 жовтня представник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що російські окупанти стягують свої війська на північний фланг Бахмутського напрямку. Таким чином ворог намагається зупинити український контрнаступ і завадити ЗСУ вийти на оперативний простір.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ новини України війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

"ЗСУ дійшли до залізниці": військовий експерт розкрив про ситуацію під Бахмутом

"ЗСУ дійшли до залізниці": військовий експерт розкрив про ситуацію під Бахмутом

09:59 Україна
ЗСУ досягли часткового успіху на захід від Вербового - Генштаб

ЗСУ досягли часткового успіху на захід від Вербового - Генштаб

09:36 Україна
РФ веде таємні переговори щодо України: Арестович розповів, чого хоче Путін

РФ веде таємні переговори щодо України: Арестович розповів, чого хоче Путін

08:53 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:59

"ЗСУ дійшли до залізниці": військовий експерт розкрив про ситуацію під Бахмутом

09:53

В Україні різко змінилися ціни на важливі для всіх господинь продукти: що сталося

09:48

Ніжний та вершковий: готуємо суп з плавленим сиром та куркою за менш ніж годину

09:36

ЗСУ досягли часткового успіху на захід від Вербового - Генштаб

09:31

Церковне свято 18 жовтня: що не можна робити на апостола і євангеліста Луку

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:59

Ізраїльські військові знищили одного із керівників ХАМАС

08:53

РФ веде таємні переговори щодо України: Арестович розповів, чого хоче Путін

08:44

Гороскоп на завтра 18 жовтня 2023: Ракам - похід до лікаря, Риби - одягніть синій

08:12

ЗСУ потужно вдарили по аеродромах окупантів біля Бердянська та Луганська

Реклама
08:03

Які результати виборів у Польщі та відносини з УкраїноюПогляд

07:56

Батьки дівчини благають повернути її додому: ХАМАС вперше оприлюднив відео із заручницеюВідео

06:57

Байден вирушить з візитом до Ізраїлю: названо терміни

06:55

Лише одиниці побачать прихованого щура в полі за 17 секунд: надзвичайна загадка

06:35

В Одесі прозвучала серія вибухів: перші подробиці

06:35

Як називається українською торт "Монастырская изба": Авраменко ошелешив відповіддю

06:10

Втрати Росії в жовтні і чи будуть рекорди?Погляд

05:30

Як приготувати курячі стегенця зі скоринкою: цей спосіб зведе усіх з розумуВідео

05:00

Як відмити сковороду від застарілого жиру: простий і універсальний спосіб

04:40

РФ збирає ракети: коли окупанти планують масовано бити по Україні

04:20

67-річна зірка "Сексу у великому місті" знялася в спідній білизні від Кардашьян

Реклама
03:40

Експерт пояснив, чи буде Китай втручатися у війну в Ізраїлі

03:15

Ви все життя зберігали яйця не там: кухар розповіла про секрет їх приготування

02:45

"Росії це вигідно": експерт пояснив, чому Путін радіє війні в ІзраїліВідео

02:02

Так у всьому світі: чому пожежні машини червоні

01:32

"Проблема на 50 років": експерт назвав сценарії розвитку подій на Близькому СходіВідео

00:47

Зірка "Скаженого весілля" розповів, як над ним знущався покійний Богдан Ступка

00:30

"Це благословення": чоловік неочікувано відреагував на загибель дівчинки.

16 жовтня, понеділок
23:20

Колишній коханий Мішиної зізнався, чому не переходить на українську мову

23:06

Налетіли одразу 5 винищувачів: росіяни атакували Херсонщину

23:01

Пожертував гроші на ЗСУ: на Рівненщині суд звільнив чоловіка, який вдарив поліцейського

22:40

Обидва фрегати Чорноморського флоту пішли з Новоросійська - ЗМІ

22:06

Олег Скрипка розповів, чи буде воювати в лавах ЗСУ

22:04

Вріже майже 6-бальний шторм: в Україну увірвалася потужна магнітна буря

21:56

Пентагон відібрав 2 тисячі бійців для відправки в Ізраїль - WST

21:37

Три літаки Су-25 і сотні солдатів: генерал ЗСУ розповів про нові втрати ворога на півдні

21:23

РФ намагається "взяти" два села: у ЗСУ розповіли про важкі бої під Бахмутом

20:34

Лісова ідилія: Потап показав романтичний відпочинок з NK на природі

20:30

Окупантів розривало на шматки разом з технікою: ЗСУ зупинили новий штурм РФВідео

20:05

55% німців підтримують план Шольца не давати ЗСУ ракети Taurus - опитування

19:53

В історії з виробництвом FPV-дронів на хлібних заводах РФ з'явився нюанс

Реклама
19:43

РФ боїться морських дронів, як вогню: ворог будує бар'єр біля Керченського мосту

19:27

Скільки можна курити без шкоди для здоров'я: відповідь здивує навіть досвідчених курців

19:22

Вдарить +2 та накриють дощі: на Україну налетіло похолодання

19:12

Під загрозою велике місто: РФ хоче захопити нові території – генерал ЗСУ

19:10

Результати наступу ЗСУ: Україну чекає три сценаріїПогляд

19:04

Аркани Таро: як дізнатися їх значення і розрахувати свою долю за 2 хвилини

18:38

Лише геній знайде ножиці на картинці за 10 секунд: складна оптична ілюзія

18:37

З ракеткою, як у тата: Світоліна показала малечу-доцю на перший День народження

18:35

Скандал в мережі: Данілов натякнув на зв'язки Арестовича з ФСБ, той "спалахнув"

18:26

Колони техніки у вогні: ворог змінив тактику і йде на прорив - офіцер ЗСУ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти