ЗСУ досягли часткового успіху на захід від Вербового - Генштаб

Сили оборони України продовжують наступальні дії та операції у Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

https://glavred.net/ukraine/vsu-dostigli-chastichnogo-uspeha-zapadnee-verbovogo-genshtab-10508920.html Посилання скопійоване

ЗСУ продовжують контрнаступ на двох напрямках / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

У Збройних сил України є частковий успіх західніше Вербового Запорізької області, а російські окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

За його словами, на Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують штурмові дії на південь від Бахмута і закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зазнає втрат в живій силі й техніці.

Також українські військові відбили три атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області.

відео дня

На Мелітопольському напрямку ЗСУ мають частковий успіх на захід від Вербового Запорізької області.

"На запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій на південний захід від Новоданилівки, Роботиного і на захід від Вербового Запорізької області", - розповів Ковальов.

На Авдіївському напрямку російські окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку. Впродовж доби було відбито понад 10 атак ворога.

Як повідомляв Главред, раніше в Інституті вивчення війни заявили, що російські окупанти активізували роботи із замінування в районі Роботине - Вербове в Запорізькій області, щоб скувати Сили оборони України. Зазначалося, що окупанти почали мінувати раніше очищені ділянки на лінії Роботине - Вербове, щоб досягти тактичної несподіванки.

16 жовтня представник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що російські окупанти стягують свої війська на північний фланг Бахмутського напрямку. Таким чином ворог намагається зупинити український контрнаступ і завадити ЗСУ вийти на оперативний простір.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.