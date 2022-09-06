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"ЗСУ - активний суб'єкт виборчого права": експерт пояснив, чи є шанс у РФ провести псевдореферендуми

6 вересня 2022, 01:40

Референдум проводиться у момент тотального контролю над територіями. Але зараз театр бойових дій постійно змінюється.

ВСУ, референдум
ЗСУ стали перешкодою для проведення так званих референдумів на захоплених РФ територіях/ Фото УНІАН, t.me/yellowribbon_ua

Проведення росіянами так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях, де йдуть бої та йде зміна географії контролю населених пунктів, не має сенсу. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

За його словами, театр бойових дій, який постійно змінюється.

"Референдум проводиться на момент тотального контролю над територіями — це факт того, що ці території вже закріплені, там створені "адміністрації", а також політичні та економічні умови для вертикалі підпорядкування", - пояснив експерт.

Снєгирьов уточнив, що окупантам потрібен тотальний контроль і нібито вільне волевиявлення місцевого населення щодо "добровільного" приєднання окупованих територій до РФ.

"Відповідно, якщо частина Донецької області перебуває під контролем ЗСУ, то про жодні референдуми на цих територіях мови бути не може. Тим більше якщо брати до уваги, що основним завданням так званої спецоперації був вихід на адміністративні межі Донецької та Луганської областей", - сказав експерт і додав, що те ж саме стосується і Запорізької та Херсонської областей.

Снєгирьов вважає, що Росія не думає зупинитися, в іншому випадку зараз не було б спроб активного просування вглиб української території, які ми спостерігаємо впродовж останнього тижня.

"Активні бої в Запорізькій області свідчать про те, що вони намагаються нас відсунути і взяти по максимуму територій, щоби пізніше торгуватися за них з Україною. Інше питання, що ЗСУ стали активним суб'єктом виборчого права і, відповідно, перешкодою для проведення так званих референдумів", - сказав Снєгирьов.

Як повідомляв Главред, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна в жодному разі не погодиться провести переговори з російською делегацією, якщо окупанти проведуть "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України.

Він твердо зазначив, що Україна не планує і не буде планувати віддавати свої території ворогові. Анексія регіонів закриє двері перед РФ для переговорів з Україною.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква вважає, що країні-агресорці Росії не вдасться реалізувати плани щодо проведення псевдореферендумів на захоплених територіях півдня України з подальшою їхньою анексією. У Москві постійно змінюють дати своїх окупаційних "заходів", оскільки й самі не впевнені в тому, що утримають українські землі.

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