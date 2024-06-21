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Спалах інфекційних хвороб: в МОЗ б'ють тривогу через відключення світла

Анна Косик
21 червня 2024, 04:02
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Відключення світла не лише обмежують українців у буденних справах, а й спричиняють загрози для здоров'я. В МОЗ попередили про спалах інфекційних захворювань.
Виктор Ляшко, ремонт света
Через постійні відключення світла в Україні може бути спалах інфекцій / Колаж: Главред, фото: Facebook Віктор Ляшко, flickr

Відключення електроенергії впливають на поширення інфекційних хвороб в Україні. Як розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю ВВС, зараз в країні ситуація не менш критична, ніж після підриву окупантами дамби.

Справа в тому, що довготривалі відключення електрики спричиняють зупинку водопостачання. А це може призводити до передачі інфекційних проб водними шляхами. Ця проблема може вийти на перше місце в Україні.

"Ми вже фіксували в минулому році, й в цьому були спалахи вірусного гепатиту А, який пов'язаний з водою. Тому центри контролю профілактики, комунальні служби працюють в інтенсивному режимі, щоб запобігати поширенню інфекції. Є гастроентероколіти, невстановленої етіології, ще щось. Випадків холери, слава Богу, немає. Але потенційно система вже розуміє, що розпочався епідемічний сезон", - пояснив очільник МОЗ.

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За його словами, вже зафіксовано зростання кількості кашлюку. Крім цього, у зв'язку з відключеннями, українцям загрожують інфекційні хвороби, що передаються при недотриманні норм гігієни. В список входять: гепатити, холера, ботулізм.

"Зараз ми якраз перебуваємо в епідемічному сезоні, це для нас одна із таких тригерних точок, над якими ми працюємо. Посилили епідмоніторинг, виявляємо всі випадки проносів, інших речей, дивимося, які симптоми. Маємо певні тест-системи для того, щоб досліджувати і не пропустити випадки (холери-ред)", - додав міністр.

Щоб вберегти себе від хвороб Ляшко радить не нехтувати вакцинацією, навіть під час війни. Також важливо завжди мити фрукти, мити руки та слідкувати за порушеннями норм зберігання продуктів.

Хто такий Віктор Ляшко?

Віктор Ляшко — український лікар. Міністр охорони здоров'я України з 20 травня 2021 року. Головний державний санітарний лікар України. Входить до Поважної ради Громадської ініціативи "Орден святого Пантелеймона" та до складу Української наглядової ради Superhumans Center - всеукраїнського сучасного центру з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни дорослих і дітей, пише Вікіпедія.

Проблеми України через російське вторгнення

Нагадаємо, контингент 18-30-річних чоловіків нині справді є нечисленним в Україні. Вже в найближчому майбутньому українцям слід очікувати на негативні наслідки.

В Україні хліб найближчим часом може подорожчати - через підвищення цін на зернову сировину і на електроенергію. Рибчинський каже, що зараз на зерно пшениці другого класу дуже мало пропозицій щодо продажу на ринку, а ті, що є - дуже дорогі. Відповідно, дорога пшениця змушує виробників підвищувати вартість борошна.

Раніше повідомлялось, що російські удари по енергооб'єктах в Україні, які стали причиною відключень електроенергії, до кінця року ризикують стати тривалішими, ніж зараз.

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МОЗ інфекційні захворювання Віктор Ляшко відключення світла
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