Всі західні регіони заливатимуть дощі: прогноз погоди на вівторок, 12 жовтня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. / УНІАН

У вівторок, 12 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність, на заході країни пройдуть невеликі дощі. Максимальну температуру прогнозують у Сімферополі. Там повітря прогріється до + 19 градусів.

На заході Україні небо буде в полоні хмар. У Карпатах – з мокрим снігом. У другій половині дня слід очікувати дощі, які не будуть стихати до пізнього вечора. Повітря прогріється лише до + 9...+ 11 градусів, повідомляє Український Гідрометцентр.

Негода зачепить і частину північних регіонів. Дощі слід чекати, до прикладу, на Житомирщині. Стовпчики термометрів покажуть +10...+12 градусів. На півдні буде найтепліше. Не беручи до уваги Одещину, у південних регіонах буде сонячно та ясно, +15...+17 градусів.

УКиєві 12 жовтня буде прохолодно і хмарно. Опадів не передбачають. Швидкість південно-східного вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +10-12 градусів тепла.

"Схід, південь, більшість центру якихось істотних дощів не отримають від атмосфери. Хіба що вологим бонусом – тумани, які радуватимуть фотографів та псуватимуть нерви водіям. У Карпатах дощ переходитиме часом у сніг", – написала синоптик Наталка Діденко.у фейсбуці.

Погода у містах України 12 жовтня

Ужгород – +11...+13

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +10...+12

Рівне – +10...+12

Житомир – +11...+13

Вінниця – +11...+13

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +11...+13

Суми – +11...+13

Полтава – +12...+14

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +14...+16

Харків – +12...+14

Київ – +10...+12

Погода в Україні 12 жовтня / Карта Укргідрометцентру

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