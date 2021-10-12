Всі західні регіони заливатимуть дощі: прогноз погоди на вівторок, 12 жовтня

У Карпатах дощ переходитиме іноді в сніг.
У вівторок, 12 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність, на заході країни пройдуть невеликі дощі. Максимальну температуру прогнозують у Сімферополі. Там повітря прогріється до + 19 градусів.
На заході Україні небо буде в полоні хмар. У Карпатах – з мокрим снігом. У другій половині дня слід очікувати дощі, які не будуть стихати до пізнього вечора. Повітря прогріється лише до + 9...+ 11 градусів, повідомляє Український Гідрометцентр.
Негода зачепить і частину північних регіонів. Дощі слід чекати, до прикладу, на Житомирщині. Стовпчики термометрів покажуть +10...+12 градусів. На півдні буде найтепліше. Не беручи до уваги Одещину, у південних регіонах буде сонячно та ясно, +15...+17 градусів.
УКиєві 12 жовтня буде прохолодно і хмарно. Опадів не передбачають. Швидкість південно-східного вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +10-12 градусів тепла.
"Схід, південь, більшість центру якихось істотних дощів не отримають від атмосфери. Хіба що вологим бонусом – тумани, які радуватимуть фотографів та псуватимуть нерви водіям. У Карпатах дощ переходитиме часом у сніг", – написала синоптик Наталка Діденко.у фейсбуці.
Погода у містах України 12 жовтня
- Ужгород – +11...+13
- Львів – +9...+11
- Івано-Франківськ – +10...+12
- Тернопіль – +9...+11
- Чернівці – +10...+12
- Хмельницький – +9...+11
- Луцьк – +10...+12
- Рівне – +10...+12
- Житомир – +11...+13
- Вінниця – +11...+13
- Одеса – +13...+15
- Миколаїв – +14...+16
- Херсон – +15...+17
- Сімферополь – +17...+19
- Кропивницький – +12...+14
- Черкаси – +12...+14
- Чернігів – +11...+13
- Суми – +11...+13
- Полтава – +12...+14
- Дніпро – +12...+14
- Запоріжжя – +15...+17
- Донецьк – +14...+16
- Луганськ – +14...+16
- Харків – +12...+14
- Київ – +10...+12
Якою буде зима 2021-22 в Україні
- За прогнозом синоптика Вазіри Мартазінової, зима цього року і наступні зими в Україні будуть морозними.
- За її словами, зима 2021-2022 і в наступні роки в нашій країні теж буде морозною, очікуються перепади температури повітря – від сильних заморозків до відлиги.
- Фахівець підкреслила, що зима в Україні нікуди не дінеться навіть в умовах глобального потепління.