"Усе сталося практично на старті": у ЗСУ розкрили деталі зіткнення літаків під Житомиром

Повітряні судна зіткнулися, коли вилетіли з аеродрому виконувати завдання. Але усі деталі авіакатастрофи будуть відомі лише після розслідування.

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У ЗСУ розкрили деталі зіткнення літаків під Житомиром/ колаж: Главред, фото: ДБР, скрін

Навчально-бойові літаки L-39 зіткнулися у Житомирській області практично на старті, коли вилетіли з аеродрому. Авіакатастрофа сталася, коли пілоти летіли виконувати поставлені перед ними завдання.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Суспільному". Проте він наголосив, що усі деталі авіакатастрофи на Житомирщині будуть відомі після завершення розслідування.

"Був виліт, вони фактично на старті, коли вилетіли з аеродрому, зіткнулися. Коли летіли, виконували те завдання, яке поставила їм частина", – зазначив він.

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Але Ігнат відмовився розкривати, яке завдання повинні були виконати пілоти.

Він зазначив, що літаки L-39 використовують як для навчальних, так і для бойових завдань. Також він додав, що в умовах війни "майже по всій території країни всі вильоти бойові".

Ігнат розповів, що троє загиблих пілотів виконували маневри в парі. Коли проводяться польоти на групову злітаність, одразу злітає два літаки. Такий тактичний прийом потрібен для того, щоб залишати літаки менш помітними для російських окупантів, адже чим ближче перебувають повітряні судна, тим важче їх помітити.

"Що саме стало причиною? Мені навіть досвідчені льотчики, дуже досвідчені, кажуть, що сказати важко. Треба розбиратися – бортові самописці, радіообмін, все це буде проаналізовано і буде надано цю інформацію, що відбувалось", – заявив речник Повітряних сил ЗСУ.

Авіакатастрофа на Житомирщині

Ввечері 25 серпня на Житомирщині зіткнулися 2 літаки, загинуло 3 пілоти. Серед них був український льотчик, який боронив Київ на початку повномасштабного вторгнення – Андрій Пільщиков з позивним "Джус".

Пізніше у ЗСУ оприлюднили імена усіх загиблих пілотів. Бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що внаслідок авіатрощі у Житомирській області окрім Андрія Пільщикова загинули ще В’ячеслав Мінка і Сергій Проказін.

Слідство висунуло три версії авіакатастрофи літаків L-39 у Житомирській області, внаслідок якої загинули три українські пілоти: технічна несправність літаків, помилка пілотів і порушення під час організації здійснення польотів.

29 серпня у Києві попрощалися з льотчиком "Джусом", загиблим в авіакатастрофі. Андрій Пільщиков ще підлітком мріяв про небо. Він відомий тим, що "вибивав" для України літаки F-16 і мріяв побороти бюрократію.

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