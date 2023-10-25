'Всі були ліквідовані': окупанти підняли свої прапори біля Авдіївки - офіцер ЗСУ

Російські війська спробували встановити свої прапора над Авдіївським тереконом. Офіцер ЗСУ повідомив деталі відповіді Сил оборони на цей крок.

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ЗСУ ліквідували спробу противника підняти свої прапори над Авдіївським териконом / Колаж Главред, фото: Міноборони України, скріншот із відео

Офіцер 59-ої Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, відзначив, що противники спробували встановити свій прапор на териконі біля Авдіївки, але були знищені Збройними силами України. Про це Сергій Цехоцький сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"За останню добу ситуація навколо Авдіївки не змінилася. Вчора окупанти залізли на терикон, але усі були там ліквідовані. А їхні прапорці знищені нашим FPV-дроном", - підкреслив Цехоцький.

За словами офіцера, ворог не припиняє намірів штурмувати Авдіївку.

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"Окупанти використовують FPV-дрони, дрони-камікадзе. Відбуваються артилерійські дуелі, але активних дій ворог поки не проводить. Наміри щодо Авдіївки з боку загарбників ми розуміємо, і робимо все, щоб цього не трапилось", - наголосив Цехоцький.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти 19-20 жовтня провели ще один штурм Авдіївки Донецької області, проте ворожі війська не добилися серйозних успіхів. Темпи наступальних дій військ РФ знизилися. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

Водночас, як повідомив речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, кількість штурмів російських військ на Авдіївському напрямку знизилась майже удвічі.

Також, оборона Авдіївки є важливою з точки зору блокування спроб РФ вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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