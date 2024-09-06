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Ворог вдарив балістикою по Павлограду: є багато поранених, серед них діти

Анна Косик
6 вересня 2024, 13:47
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Окупанти запустили ракети по Дніпропетровщині з Воронезької та Ростовської областей РФ.
Последствия удара по Павлограду
Кількість постраждалих у Павлограді збільшується щогодини / Колаж: Главред, фото: Сергій Лисак

6 вересня, близько 10 ранку, країна-агресор Росія нанесла ракетний удар по цивільній інфраструктурі Павлограду, що на Дніпропетровщині. Деталі ворожої атаки повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Попередньо, ворог застосував п'ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 з території Росії. Окупанти поцілили по цивільному об'єкту, внаслідок чого є руйнування та постраждалі.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що станом на 12:50 відомо про пів сотні постраждалих, серед них є діти. Найстаршому потерпілому 86 років, а найменшому лише 4 роки.

відео дня

Місцеві служби продовжують надавати необхідну допомогу та уточнювати наслідки ворожого удару. У Павлограді також зафіксовані пошкодження осель місцевих жителів.

  • Наслідки удару РФ по Павлограду
    Наслідки удару РФ по Павлограду ДСНС Дніпропетровщини
  • Наслідки удару РФ по Павлограду
    Наслідки удару РФ по Павлограду ДСНС Дніпропетровщини
  • Наслідки удару РФ по Павлограду
    Наслідки удару РФ по Павлограду ДСНС Дніпропетровщини
  • Наслідки удару РФ по Павлограду
    Наслідки удару РФ по Павлограду ДСНС Дніпропетровщини
  • Наслідки удару РФ по Павлограду
    Наслідки удару РФ по Павлограду ДСНС Дніпропетровщини

Що таке Повітряні сили ЗС України?

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

Російські удари по Україні - останні новини

​Нагадаємо, російські окупанти в останні дні застосовують нову тактику ракетних ударів по території України. Ціль ворога може полягати в тому, щоб підвищувати градус ескалації.

Це підтверджує і те, що країна-агресорка Росія упродовж серпня цього року випустила по Україні близько 790 дронів-камікадзе "Шахед" і понад 228 крилатих ракет. Удари по Україні у серпні були найпотужнішими за весь час повномасштабного вторгнення.

Лише 3 вересня російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по Полтаві. Внаслідок удару є багато загиблих і понад 180 поранених. Наступного дня агресор атакував Львів, де внаслідок удару є 7 загиблих та понад 50 постраждалих.

Інші новини про ракетні атаки ворога:

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Павлоград балістичні ракети Повітряні Сили новини України Новини Павлограда ракетний удар
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