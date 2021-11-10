Дієтолог розповіла, який засіб допомагає при коронавірусі

Дієтолог розповіла , що допомагає при коронавірусі / Getty

При коронавирусі дієтолог Марія Сергєєва рекомендує вживати лецитин.

Це - будівельний матеріал. Він відновлює мембрани клітин наших органів. Саме тому дієтолог призначає цей засіб при коронавірусі - як для відновлення після вірусу, так і для лікування, розповіла вона в своєму Instagram.

Лецитин відновлює структуру печінки і легенів. Лецитин використовується в відновлювальних програмах після ковіду і під час його лікування. Для профілактики утворення каменів в жовчному міхурі. У деяких випадках допомагає розчиняти вже наявні камені. Регулює вироблення жовчі. Попереджає розвиток цирозу печінки при зловживанні алкоголем і жировому гепатозі. Ефективний при профілактиці атеросклерозу, хвороби Альцгеймера, деменції у літніх людей. Виводить надлишки холестерину з тканин і судин, стабілізує рівень тригліцеридів у крові.

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Лецитин присутній в складі жовчі, сприяє всмоктуванню жиру в кишечківнику і засвоєнню жиророзчинних вітамінів А, D, Е і К.є дефіцити цих вітамінів, значить, 100 %, є дефіцит лецитину. Оберігає від надлишкової маси тіла. Необхідний в раціоні вагітних і годуючих жінок, так як бере участь у формуванні і нормальному розвитку мозку і нервової системи дитини.

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Недостатнє надходження лецитину призводить до дратівливості, втоми, нервового виснаження.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 9 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 988 жителів країни. Було госпіталізовано 2 967 осіб; летальних випадків - 833 (це новий антирекорд, такого числа смертей за добу не було з початку епідемії); одужали 16 609 осіб.

Попередній антирекорд жертв коронавірусу був встановлений за добу 5 листопада. Тоді померли 793 людини.