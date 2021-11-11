Коронавірус в Україні 11 листопада: майже 25 тис. нових хворих і 652 жертви COVID-19

З коронавірусом госпіталізовано 4,7 тис. осіб / Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 11 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 24 747 жителів країни. Зокрема захворіли 1 550 дітей та 462 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4778 осіб; летальних випадків - 652; одужали 18 896 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у м. Київ (2002), Дніпропетровській (1999), Харківській (1550), Одеській (1469) та Івано-Франківській (1454) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ - 2002 випадки;

Вінницька область- 712 випадків;

Волинська область - 694 випадки;

Дніпропетровська область - 1999 випадків;

Донецька область - 1179 випадків;

Житомирська область - 956 випадків;

Закарпатська область - 466 випадків;

Запорізька область - 1146 випадків;

Івано-Франківська область - 1454 випадки;

Київська область - 945 випадків;

Кіровоградська область - 192 випадки;

Луганська область - 394 випадки;

Львівська область - 1253 випадки;

Миколаївська область - 903 випадки;

Одеська область - 1469 випадків;

Полтавська область - 1327 випадків;

Рівненська область - 985 випадків;

Сумська область - 1174 випадки;

Тернопільська область - 603 випадки;

Харківська область - 1550 випадків;

Херсонська область - 548 випадків;

Хмельницька область - 1089 випадків;

Черкаська область - 597 випадків;

Чернівецька область - 430 випадків;

Чернігівська область - 680 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - статистика на ранок 11 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 155 519 осіб;

одужали - 2 572 738 пацієнтів;

летальних випадків - 74 857;

проведено ПЛР-тестів - 15 067 107.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 9 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 988 жителів країни. Було госпіталізовано 2 967 осіб; летальних випадків - 833 (це новий антирекорд, такої кількості смертей за добу не було з початку епідемії); одужали 16 609 осіб.

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Попередній антирекорд жертв коронавірусу був встановлений за добу 5 листопада. Тоді померли 793 людини.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

Столиця України раніше два дні поспіль встановлювала рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

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