Коронавірус в Україні 11 листопада: майже 25 тис. нових хворих і 652 жертви COVID-19

Київ знову вийшов на перше місце за кількістю виявлених хворих на коронавірус за добу. На другому місці Дніпропетровська область, на третьому - Харківська.
Станом на ранок четверга, 11 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 24 747 жителів країни. Зокрема захворіли 1 550 дітей та 462 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 4778 осіб; летальних випадків - 652; одужали 18 896 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у м. Київ (2002), Дніпропетровській (1999), Харківській (1550), Одеській (1469) та Івано-Франківській (1454) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 2002 випадки;
- Вінницька область- 712 випадків;
- Волинська область - 694 випадки;
- Дніпропетровська область - 1999 випадків;
- Донецька область - 1179 випадків;
- Житомирська область - 956 випадків;
- Закарпатська область - 466 випадків;
- Запорізька область - 1146 випадків;
- Івано-Франківська область - 1454 випадки;
- Київська область - 945 випадків;
- Кіровоградська область - 192 випадки;
- Луганська область - 394 випадки;
- Львівська область - 1253 випадки;
- Миколаївська область - 903 випадки;
- Одеська область - 1469 випадків;
- Полтавська область - 1327 випадків;
- Рівненська область - 985 випадків;
- Сумська область - 1174 випадки;
- Тернопільська область - 603 випадки;
- Харківська область - 1550 випадків;
- Херсонська область - 548 випадків;
- Хмельницька область - 1089 випадків;
- Черкаська область - 597 випадків;
- Чернівецька область - 430 випадків;
- Чернігівська область - 680 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 155 519 осіб;
- одужали - 2 572 738 пацієнтів;
- летальних випадків - 74 857;
- проведено ПЛР-тестів - 15 067 107.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 9 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 988 жителів країни. Було госпіталізовано 2 967 осіб; летальних випадків - 833 (це новий антирекорд, такої кількості смертей за добу не було з початку епідемії); одужали 16 609 осіб.
Попередній антирекорд жертв коронавірусу був встановлений за добу 5 листопада. Тоді померли 793 людини.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.
Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.
Столиця України раніше два дні поспіль встановлювала рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв.
З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.
Читайте також:
- У НАН заявили, що Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, але кількість смертей ще зростатиме
- Гірше, ніж в Азії та Африці: ВООЗ б'є тривогу через різке зростання смертності від COVID-19 в Європі
- Лікар пояснив, в чому підступність легкого перебігу коронавірусу
- Лікар розповів, як по днях протікає COVID - 19 у заражених штамом Дельта