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"Половина армії РФ розбіжиться": Жданов розповів про перспективу контрнаступу ЗСУ

13 березня 2023, 23:28
Військовий експерт підкреслив, що ніхто, крім Генштабу, не знає, де ЗСУ почнуть контрнаступ.
Олег Жданов, ВСУ
Жданов розповів про перспективу контрнаступу ЗСУ / 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Главред

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Україна повинна озвучувати свої плани щодо контрнаступу, адже це дуже лякає російських загарбників. Втім, є одна важлива умова – не можна розголошувати, де саме має відбутися контрнаступ.

Як зазначив Жданов під час стріму на своєму YouTube-каналі, ніхто, крім Генштабу, не знає, де ЗСУ почнуть контрнаступ. За його словами, російські загарбники про це точно не знають.

"Якби вони про це знали, то ми б уже бачили реакцію: вони б зводили оборонні споруди. Але говорити про наступ потрібно, щоб вороги дратувалися і боялися. Не факт, що ми підемо у наступ на Запорізькому напрямку, де росіяни уже копають оборонні споруди. А може ми підемо на іншій ділянці фронту", - пояснив військовий експерт.

відео дня

Він підкреслив, що сьогодні російська пропаганда говорить лише про "перемогу". Таким чином Кремль підвищує моральний стан росіян. Якщо ж їм казатимуть правду, то половина армії РФ розбіжиться.

"Їм не потрібно, щоб суспільство говорило про те, а де ж "друга армія світу". Для РФ наш наступ буде "лотереєю" – витягнуть вони свій щасливий квиток чи ні. А може того квитка у них і не буде. Тим часом Путін говорить, що "все йде за планом", вони всіх перемагають та готуються до переговорів зі Заходом", - зазначив Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Контрнаступ Збройних сил України

Раніше ексдиректор у справах Європи в Радбезі США, підполковник Армії США Алекс Віндман зазначав, що у найближчі рік-два немає жодних шансів, що Росія зможе переломити хід війни на свою користь. До кінця 2023 року ситуація почне входити у фазу дипломатії з переговорами. До зими 2023 року РФ, ймовірно, "спалить" більшу частину своїх військ, а потім перейде до оборони, після чого Україна зможе вести наступ, вважає Віндман.

Видання The Economist з посиланням на європейських чиновників писало, що Україна швидко готується до проведення контрнаступу. За минулі три місяці з 9 грудня 2022 року і досі вона отримала 40% всієї військової допомоги, яку обіцяв Пентагон з початку повномасштабної війни – йдеться про допомогу на суму понад 8 мільярдів доларів.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, українські військові готуються до потужного контрнаступу, який найімовірніше відбудеться у Запорізькій та Херсонській областях. Російські окупанти бояться і намагаються підготуватися до цього – риють траншеї, будують укріплення, створюють лінії оборони.

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війна в Україні Олег Жданов війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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