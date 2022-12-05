Війська РФ після призначення Суровікіна змінили тактику на Донбасі - Сирський

Ситуація на Донбасі залишається дуже напруженою, сказав командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський.

Ворог посилив ракетні та авіаційні удари по позиціях ЗСУ на Донбасі / Колаж 93-тя ОМБр Холодний Яр, Командування Сухопутних військ

Окупаційні війська Росії після призначення Сергія Суровікіна командувачем війною проти України вирішили змінити тактику на Донбасі. Вони посилили ракетні та авіаційні удари, а також застосовують дії штурмових загонів. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що на сході країни дуже напружена ситуація. Окупанти атакують українські підрозділи щодня.

За словами військового, після призначення Суровікіна командувачем війною проти України, росіяни змінили тактику. Загарбники посилили авіаційні та ракетні удари, а також застосовують штурмові загони.

"На східному фронті ситуація дуже напружена. Противник щодня атакує наші підрозділи. Тактика, в основному спостерігаємо, що вона змінилася з призначенням Суровікіна (Сергія, нового командувача армією РФ в Україні). Відбулося збільшення і авіаційних, і ракетних ударів, і ворог перейшов до тактики дій штурмових загонів", - підкреслив Олександр Сирський.

Війна Росії проти України

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