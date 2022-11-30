В ЗСУ розповіли, коли українські військові погонять окупантів з Донбасу

Контрнаступ ЗСУ на Донбасі / фото 93-я ОМБр Холодний Яр

Українські військові підуть у потужний контрнаступ на Донбасі і відкинуть ворога. Це може відбутися так блискавично, як це було на Харківщині. Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє 24 канал.

Він зазначив, що у ЗСУ вже є необхідна високоточна зброя.

"Ми дуже ефективно її застосовуємо, по суті звівши її використання до "один постріл – одне серйозне ураження". Як було цієї доби у Сватовому, де був уражений підрозділ противника, скупчення його особового складу, де 20 загиблих і 30 поранених", - сказав Череватий.

Ще одним важливим фактором у ЗСУ вважають погоду. Саме те, наскільки промерзне ґрунт повпливає на швидкість контрнаступу.

"Є низка умов, серед яких є природні. Вони від нас мало залежать. Це стан ґрунтів, наприклад, у залежності від того, промерзне чи не промерзне, і яка буде зима", - пояснив Череватий.

В Україні продовжується підготовка особового складу до контрнаступу.

"Коли ми побачимо, що в нас немає чисельної переваги, але ми бачили слабкі місця ворога, ми бачили, що в нас є підготовлені резерви, що ми можемо в якихось ділянках прорвати і змусити ворога тікати, ми це зробили. Коли настане такий момент на сході – на Донецькому чи Луганському напрямку – він обов’язково буде використаний за всіма правилами військової науки", - сказав речник.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія зараз намагається знайти способи змусити Україну погодитися на "коротке перемир’я". Проте це банальна маніпуляція – виграний час ворог хоче використати на свою користь і підготуватися до потужного наступу. Таке "коротке перемир'я" тільки погіршить ситуацію, каже Зеленський.

Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. За його словами, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, попри ядерну загрозу з боку РФ.

У Пентагоні відзначали, що взимку ініціатива на полі бою буде на боці України і ЗСУ не дадуть окупантам перепочинку. Україна продовжуватиме підривати логістику російських військових.

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