В ЗСУ розповіли, коли українські військові погонять окупантів з Донбасу

Українські військові зможуть відігнати російських окупантів навіть без чисельної переваги.
Українські військові підуть у потужний контрнаступ на Донбасі і відкинуть ворога. Це може відбутися так блискавично, як це було на Харківщині. Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє 24 канал.
Він зазначив, що у ЗСУ вже є необхідна високоточна зброя.
"Ми дуже ефективно її застосовуємо, по суті звівши її використання до "один постріл – одне серйозне ураження". Як було цієї доби у Сватовому, де був уражений підрозділ противника, скупчення його особового складу, де 20 загиблих і 30 поранених", - сказав Череватий.
Ще одним важливим фактором у ЗСУ вважають погоду. Саме те, наскільки промерзне ґрунт повпливає на швидкість контрнаступу.
"Є низка умов, серед яких є природні. Вони від нас мало залежать. Це стан ґрунтів, наприклад, у залежності від того, промерзне чи не промерзне, і яка буде зима", - пояснив Череватий.
В Україні продовжується підготовка особового складу до контрнаступу.
"Коли ми побачимо, що в нас немає чисельної переваги, але ми бачили слабкі місця ворога, ми бачили, що в нас є підготовлені резерви, що ми можемо в якихось ділянках прорвати і змусити ворога тікати, ми це зробили. Коли настане такий момент на сході – на Донецькому чи Луганському напрямку – він обов’язково буде використаний за всіма правилами військової науки", - сказав речник.
Війна Росії проти України
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія зараз намагається знайти способи змусити Україну погодитися на "коротке перемир’я". Проте це банальна маніпуляція – виграний час ворог хоче використати на свою користь і підготуватися до потужного наступу. Таке "коротке перемир'я" тільки погіршить ситуацію, каже Зеленський.
Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. За його словами, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, попри ядерну загрозу з боку РФ.
У Пентагоні відзначали, що взимку ініціатива на полі бою буде на боці України і ЗСУ не дадуть окупантам перепочинку. Україна продовжуватиме підривати логістику російських військових.
Інші новини:
- "Україна - заручниця": Кулеба розповів про жорстку гру Орбана з ЄС
- "Ситуація складна": світло в Україні можуть подавати лише на 5-6 годин на день - Шмигаль
- Термінова допомога від США: стало відомо, що увійшло в багатомільйонний пакет для України